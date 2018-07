Clásica San Sebastian 2018 | percorso e altimetria | diretta tv su Rai Sport

Blastingnews

(Di martedì 31 luglio 2018) Il Tour de France VIDEO si è archiviato con la vittoria del gallese Geraint Thomas. Tra pochi giorni ci attenderanno altri appuntamenti di Ciclismo, come il Giro di Polonia, previsto dal 4 al 10 agosto. Nel giorno in cui prendera' il via questa corsa, verra' disputata in Spagna la Clásica San Sebastián. Si trattera' della 38ª edizione della gara ciclistica basca che l’anno scorso ha visto trionfare il polacco Michał Kwiatkowski. Il corridore del Team Sky non sara' ai nastri di partenza per difendere il titolo, ma tocchera' al suo compagno di squadra Egan Bernal. Tra gli altri favoriti al successo della Donostia Klasikoa, questo il suo nome in basco, troveremo anche Julian Alaphilippe della Quick-Step Floors e la coppia del Team Movistar formata da Alejandro Valverde e Mikel Landa. Proprio “El Imbatido” ha gia' conquistato questa corsa in due occasioni 2008 e 2014, salendo in ...