Clamoroso Juventus | ‘annullato’ il colpo Cristiano Ronaldo | operazione “suicida” con il

Papera Buffon - Clamoroso errore dell’ex portiere della Juventus [VIDEO] : Papera Buffon – Non è iniziata al meglio l’avventura con la maglia del Psg per l’ex portiere della Juventus Buffon, altro errore da parte dell’estremo difensore. Anche nella seconda partita dell’International Champions Cup, persa per 5-1 contro l’Arsenal, Buffon non ha di certo ben figurato: 3 gol subiti, di cui l’ultimo clamoroso, dopo ad un’uscita a vuoto che ha permesso a Lacazzette di fare gol a porta ...

Clamoroso Juventus - i tifosi insorgono e mandano un messaggio chiaro a Marotta! : Juventus alle prese con la ben nota trattativa con il Milan che potrebbe coinvolgere diversi calciatori della rosa di Allegri In casa Juventus si fa un gran parlare del possibile approdo in bianconero di Leonardo Bonucci, un ritorno non proprio ben voluto dai tifosi. Già di per sè la minestra riscaldata, dopo gli screzi passati e la volontà di andar via del difensore, non piace granchè ai supporters bianconeri. Ma c’è ...

Bonucci torna alla Juventus - tutto vero. Clamoroso al Milan : chi chiedono in cambio - non è Higuain - : Non c'è solo Gonzalo Higuain tra le contropartite tecniche richieste dal Milan: il bomber argentino ha ingaggio e conguaglio pesantissimi, fatto che metterebbe a rischio la politica di abbattimento ...

Bonucci torna alla Juventus?/ Il capitano del Milan pensa al Clamoroso ritorno : scambio con Higuain : Bonucci torna alla Juventus? Il capitano del Milan pensa al clamoroso ritorno: possibile scambio con Gonzalo Higuain. Operazione maturata nelle ultime ore: attesi sviluppi(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 08:13:00 GMT)

Clamoroso : Bonucci può tornare alla Juventus : Leonardo Bonucci può tornare alla Juventus. Un’ipotesi clamorosa dopo il burrascoso addio della scorsa estate quando il difensore scelse il Milan «per spostare gli equilibri». ...

Clamoroso - Bonucci torna alla Juventus? Ecco i retroscena : Bonucci potrebbe tornare di nuovo alla Juventus. L’indiscrezione piomba in maniera assordante all’interno di un calciomercato italiano che in questa sessione non si sta affatto risparmiando. Il giocatore sta spingendo fortemente per poter di nuovo approdare in bianconero e il Milan dal canto suo non considera intoccabile il centrale della Nazionale italiana. Ci sono stati contatti diretti e pare abbastanza concreti tra il procuratore ...

Clamoroso Juventus - dalla Spagna : Zidane torna in bianconero [DETTAGLI] : Sono giorni caldissimi in casa Juventus e nuove clamorose novità sul club bianconero. Non solo Cristiano Ronaldo, i bianconeri non hanno intenzioni di fermarsi e pensano a nuovi colpi. Ma nelle ultime ore novità incredibili dalla Spagna e che riguardano il futuro di Zinedine Zidane, l’allenatore reduce dai trionfi in Champions League con il Real Madrid potrebbe tornare in bianconero. Secondo ‘As’ Zidane dovrebbe entrare a ...

Clamoroso dalla Spagna : 'Zidane sarà un nuovo dirigente della Juventus' : ROMA - Un'altra notizia clamorosa sempre in ottica Real-Juve, ma stavolta non si tratta di Cristiano Ronaldo . Secondo quanto raccolto in esclusiva dallo spagnolo 'Libertad Digital', Zinedine Zidane ...

Lo sciopero Fiat contro Cristiano Ronaldo alla Juventus? Un flop Clamoroso - si sono fermati in 5! : Cristiano Ronaldo ha fatto talmente tanto discutere da portare ad uno sciopero assurdo, fortunatamente non avallato dagli operai Fiat “Anche oggi a Melfi, come era già capitato venerdì scorso a Pomigliano, le iniziative di protesta promosse in tema calcistico sono state un clamoroso flop. Soltanto 5 dipendenti hanno scioperato su circa 1.700 presenti al primo turno. La percentuale di adesione è stata dello 0,3%”. sono le parole ...

Clamoroso Juventus - a Caselle con CR7 sbarca un altro calciatore! [NOME e DETTAGLI] : E’ una giornata storica in casa Juventus, nelle ultime ore è arrivato a Torino Cristiano Ronaldo, il calciatore più forte al mondo. Si tratta di un colpo storico per i bianconeri che adesso si candidano ad essere grandi protagonisti anche in Champions League e netti favoriti per la vittoria finale. E non è finita, altro ‘sbarco’ a Torino. E’ arrivato in Italia anche il baby prodigio Makoun, classe 2000, venezuelano ...

Clamoroso Juventus - a Caselle con CR7 sbarca un altro calciatore! [NOMI e DETTAGLI] : E’ una giornata storica in casa Juventus, nelle ultime ore è arrivato a Torino Cristiano Ronaldo, il calciatore più forte al mondo. Si tratta di un colpo storico per i bianconeri che adesso si candidano ad essere grandi protagonisti anche in Champions League e netti favoriti per la vittoria finale. E non è finita, altro ‘sbarco’ a Torino. E’ arrivato in Italia anche il baby prodigio Makoun, classe 2000, venezuelano ...

Calciomercato Juventus - si complica l’affare Higuain-Chelsea : niente soldi - i Blues aprono al Clamoroso scambio : Dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo, la Juventus è molto attiva sul fronte delle cessioni. Higuain è l’indiziato principale a lasciare Torino, ma la trattativa col Chelsea si complica L’arrivo di Cristiano Ronaldo, accolto con grandissima euforia dall’intero ambiente bianconero, aggiunge una stella di livello assoluto al già folto attacco della Juventus. Sia sotto il profilo numerico, che per ragioni economiche, i ...

Clamoroso Juventus - è rottura con Higuain : la ‘richiesta’ del Pipita : 1/13 AFP/LaPresse ...

Marcelo alla Juventus - bianconeri shock : l’indizio è Clamoroso : 1/13 LaPrese/REUTERS ...