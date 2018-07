Citroën C3 Aircross - In gamma il BlueHDi 120 con cambio automatico

Oltre 90mila ordini per il SUV compatto Citroën C3 Aircross : Lanciato alla fine del 2017, in 9 mesi il Nuovo Compact SUV C3 Aircross di Citroën ha saputo imporsi nel segmento dei SUV compatti, differenziandosi per la personalità forte, fresca e originale...

Citroen C3 Aircross Rip Curl - sulla cresta dell'onda : Dal formato monovolume prima, van poi, alla formula crossover. Citroen C3 Aircross Rip Curl è il quarto modello della gamma a sfoggiare il logo del brand australiano legato al mondo del surf. Spazio, versatilità e uno stile easy, meglio non potrebbero abbinarsi con un crossover urbano. Da C3 Aircross in allestimento Feel nasce un'edizione limitata pressoché full optional. ...

C5 il grande Aircross. Dopo la C3 Citroen lancia un altro Suv : dimensioni generose - abitabilità al top : PARIGI - La famiglia si allarga e il nuovo arrivato non poteva che essere un Suv. Benvenuta Citroen C5 Aircross, sport utility vehicle di segmento C della Casa Francese. E i 4,50 metri di lunghezza...

Nuova C5 Aircross - sicurezza a 360° per l'evoluto sport utility di Citroen : PARIGI - Fatta la premessa della disponibilità del Grip Control con hill assist descent, la Nuova Citroen C5 Aircross presenta una suite di sistemi di assistenza alla guida decisamente...

Nuova Citroen C5 Aircross - spazio a volontà e un alto tasso di tecnologia : PARIGI - Nuovo Suv in Casa Citroen e non poteva essere altrimenti. Dopo l'avvento di C3 Aircross e l'aggiornamento di C4 Cactus è la volta della Nuova C5 Aircross. Uno sport...

Citroen Unconventional Team 2018 : la C3 Aircross è l'auto degli atleti : In particolare, la versatilità della vettura è una delle caratteristiche principali, con tanto spazio all'interno, adatto sia per chi pratica sport sulla neve che sull'acqua, proprio come gli atleti ...