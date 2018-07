Ciclismo | Vincenzo Nibali è stato operato alla vertebra Domani sarà dimesso | obiettivo

Ciclismo - Vincenzo Nibali si opera alla vertebra in settimana. È corsa contro il tempo per la Vuelta : In questi giorni (non oggi come annunciato in precedenza, ma più probabilmente tra domani e mercoledì come riporta il Corriere dello Sport) Vincenzo Nibali si sottoporrà a un intervento chirurgico per guarire la frattura composta alla decima vertebra toracica. L’infortunio rimediato al Tour de France dopo la caduta sull’Alpe d’Huez a causa di un tifoso esagitato ha costretto lo Squalo ad andare sotto i ferri per cercare un ...

Ciclismo - Davide Cassani : “Vincenzo Nibali rischia il Mondiale. Deve recuperare in due settimane e fare la Vuelta” : Vincenzo Nibali sta affrontando un momento molto difficile dopo la rottura di una vertebra che lo ha costretto a ritirarsi dal Tour de France proprio sul più bello. Lo Squalo era in grandissima forma, era in piena lotta per la maglia gialla e stava sognando sull’Alpe d’Huez prima della caduta provocata da un tifoso. Uno stop doloroso che complicata la marcia di avvicinamento del siciliano alla Vuelta di Spagna e soprattutto al ...

Ciclismo - Paolo Slongo : “Programmi invariati - Vincenzo Nibali farà Vuelta e Mondiali” : Una buona notizia, finalmente, per Vincenzo Nibali. Paolo Slongo, direttore sportivo della Bahrain Merida, ha dichiarato ai microfoni della RAI che il programma estivo-autunnale dello Squalo non dovrebbe subire variazioni, nonostante la frattura di una vertebra costata il ritiro dal Tour de France: “Resta tutto invariato, il dottore ci ha detto che dopo 15 giorni di riposo Vincenzo potrà tornare in bicicletta. Quindi faremo Vuelta e ...

Tour de France 2018 - Vincenzo Nibali : “La Sky ha il budget più alto - è normale che corrano così. Ciclismo come la F1” : Ha decisamente vinto la noia nella prima tappa alpina (decima) del Tour de France 2018. La stage di ieri, che da Annecy portava il plotone a Le-Grand Bornand (158,5 km), ha deluso le attese ed al di là della splendida azione del Francese Julian Alaphilippe tra gli uomini di classifica ha prevalso il tatticismo. Per Vincenzo Nibali, risalito in classifica generale al nono posto, l’analisi della corsa è semplice: “Scattare era ...

Ciclismo - la festa in casa Nibali. Antonio : “Ci sono anche io - ci voleva la vittoria”. Vincenzo : “Avvisato con la radio - bellissimo” : festa grande in casa Nibali dopo la prima vittoria da professionista di Antonio che ieri si è imposto nella settima tappa del Giro d’Austria. Il fratello minore di Vincenzo, impegnato al Tour de France dove va a caccia di una nuova apoteosi per bissare il trionfo del 2014, ha conquistato il suo primo successo proprio mentre lo Squalo pedalava nell’infinita frazione della Grande Boucle conclusasi con una volata ben dopo le ore 18.00. ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : ‘Alcune persone mi hanno detto di gettare la spugna’ : Ancora tre giorni e poi il Ciclismo spalanchera' il sipario sul più grande ed atteso evento della stagione, il Tour de France. [VIDEO] Per i corridori che sabato inizieranno l’avventura in giallo queste giornate di vigilia in Vandea sono scandite dalle ultime pedalate per tenere pronti i muscoli, dalle visite di rito e dai tanti appuntamenti con i media di tutto il mondo. Vincenzo Nibali si è raccontato in una lunga e bella intervista a ...

Ciclismo - Campionati Italiani 2018 : a Darfo Boario Terme la sfida tricolore. Vincenzo Nibali - Gianni Moscon e Diego Ulissi i favoriti : I Campionati Italiani 2018 di Ciclismo si svolgeranno domani (sabato 30 giugno) a Darfo Boario Terme (Brescia). I migliori corridori azzurri si sfideranno per conquistare l’ambita maglia tricolore. Una prova in linea che quest’anno si preannuncia particolarmente emozionante, visto che il percorso ricorda quello di una classica. Andiamo quindi a scoprire il percorso e i favoriti dei Campionati Italiani 2018 di Ciclismo. Percorso La corsa si ...

Ciclismo - Campionati Italiani 2018 : i favoriti. Gianni Moscon sfida Diego Ulissi - e Vincenzo Nibali… : Pochi giorni all’assegnazione della Maglia Tricolore: sabato 30 giugno al via la prova in linea al Campionato Italiano di Ciclismo 2018, che si terrà a Darfo Boario Terme. Il percorso della categoria Elite lungo 233,8km pare adatto ad un ciclista da classiche, date le brevi salite esplosive da affrontare ripetutamente. Andiamo a scoprire i favoriti per vestire il tricolore nella prossima stagione. Il più atteso è sicuramente Gianni ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : due miglioramenti per vincere il Tour de France : Quattro anni dopo lo spettacolare trionfo dell'edizione 2014, Vincenzo Nibali è pronto a tornare in piena corsa per la maglia gialla [VIDEO]del Tour de France. Il fuoriclasse del Team Bahrain-Merida ha ripreso oggi a correre con l'inizio del Giro del Delfinato, la gara che lo aiutera' a rifinire la sua condizione. Nibali avra' una settimana di corsa, durante la quale sara' anche chiamato ad affrontare quattro tappe di montagna molto dure, per ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : ‘Un Giro del Delfinato davvero difficile’ : Non è stata certo una prestazione brillante quella offerta da Vincenzo Nibali sulle strade del Giro del Delfinato. Il fuoriclasse siciliano rientrava dopo un lungo periodo di assenza e di preparazione in altura e si sapeva che non sarebbe stato al massimo della condizione fisica. Si aspettava però un Nibali un po’ più competitivo, almeno nel vivo della corsa in qualche tappa, ma dal Team Bahrain Merida è filtrato comunque un certo ottimismo in ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : ‘Un Giro del Delfinato davvero difficile’ : Non è stata certo una prestazione brillante quella offerta da Vincenzo Nibali sulle strade del Giro del Delfinato. Il fuoriclasse siciliano rientrava dopo un lungo periodo di assenza e di preparazione in altura e si sapeva che non sarebbe stato al massimo della condizione fisica. Si aspettava però un Nibali un po’ più competitivo, almeno nel vivo della corsa in qualche tappa, ma dal Team Bahrain Merida è filtrato comunque un certo ottimismo in ...

Ciclismo - Giro del Delfinato - Vincenzo Nibali : ‘Siamo molto indietro’ : La cronosquadre di ieri del Giro del Delfinato [VIDEO] non ha lasciato buone sensazioni in casa Team Bahrain Merida, soprattutto in prospettiva Tour de France. Vincenzo Nibali e compagni hanno lasciato sul terreno un distacco molto pesante rispetto al Team Sky, due minuti e cinque secondi, ma sono andati più piano anche di squadre alla loro portata come la AG2R La Mondiale di Romain Bardet. Visto che al Tour de France sara' in programma una ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : due miglioramenti per vincere il Tour de France Video : Quattro anni dopo lo spettacolare trionfo dell'edizione 2014, Vincenzo Nibali è pronto a tornare in piena corsa per la maglia gialla [Video]del Tour de France. Il fuoriclasse del Team Bahrain-Merida ha ripreso oggi a correre con l'inizio del Giro del Delfinato, la gara che lo aiutera' a rifinire la sua condizione. Nibali avra' una settimana di corsa, durante la quale sara' anche chiamato ad affrontare quattro tappe di montagna molto dure, per ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : due miglioramenti per vincere il Tour de France : Quattro anni dopo lo spettacolare trionfo dell'edizione 2014, Vincenzo Nibali è pronto a tornare in piena corsa per la maglia gialla del Tour de France. Il fuoriclasse del Team Bahrain-Merida ha ripreso oggi a correre con l'inizio del Giro del Delfinato, la gara che lo aiuterà a rifinire la sua condizione. Nibali avrà una settimana di corsa, durante la quale sarà anche chiamato ad affrontare quattro tappe di montagna molto dure, per progredire e ...