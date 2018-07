Ciclismo | un’iniezione di… cemento per Nibali | tutto quello che c’è da sapere

sportfair

(Di martedì 31 luglio 2018) A dodici giorni dalla frattura della decima vertebre riportata dopo una caduta al Tour de France, Vincenzosi opera per tornare in tempo per i Mondiali di Innsbruck Il giorno tanto atteso è arrivato, Vincenzosi opera oggi a Milano per ridurre la frattura alla decima vertebra riportata lo scorso 19 luglio, data della tappa dell’Alpe d’Huez del Tour. A causare l’incidente la cinghia della macchina fotografica di uno spettatore, il manubrio che si aggancia e lo Squalo che cade violentemente a terra, dicendo addio alla Grande Boucle. L’obiettivo èdi tornare in tempo per il Mondiale di Innsbruck di domenica 30 settembre, per questo motivo il corridore della Bahrain-Merida si sottoporrà ad un intervento definito vertebro-plastica percutanea, che prevede una iniezione di ‘’ (polimetilmetacrilato, il nome tecnico della sostanza) nel ...