Ciclismo sotto shock | muore ex pistard tedesco Kappes | shock anafilattico dopo la puntura

Ciclismo - un’iniezione di… cemento per Nibali : tutto quello che c’è da sapere sull’intervento a cui si sottoporrà oggi lo Squalo : A dodici giorni dalla frattura della decima vertebre riportata dopo una caduta al Tour de France, Vincenzo Nibali si opera per tornare in tempo per i Mondiali di Innsbruck Il giorno tanto atteso è arrivato, Vincenzo Nibali si opera oggi a Milano per ridurre la frattura alla decima vertebra riportata lo scorso 19 luglio, data della tappa dell’Alpe d’Huez del Tour. A causare l’incidente la cinghia della macchina fotografica di uno ...

Ciclismo - Parisotto sull'assoluzione di Froome : 'Senza motivazioni - i dubbi restano' : Non accennano a placarsi le polemiche dopo l'assoluzione di Chris Froome [VIDEO], scagionato dalla Wada l'agenzia mondiale antidoping in to alla vicenda della sua positivita' al salbutamolo nel corso della Vuelta Espana 2017. Sono numerosi gli esperti del settore intervenuti per dire la loro sul caso che ha coinvolto il corridore del Team Sky. Tra questi c'è anche Robin Parisotto, medico sportivo australiano, che ai microfoni di 'Cyclingnews' ha ...