Ciclismo | Nibali operato | ora via al recupero per il Mondiale

Ciclismo - Vincenzo Nibali è stato operato alla vertebra. Domani sarà dimesso - obiettivo Vuelta : Sarebbe terminata, secondo quanto scritto da tuttobiciweb.it l’operazione cui si è sottoposto Vincenzo Nibali. Ricordiamo che sono passati dieci giorni dall’incidente avvenuto durante l’ascesa all’Alpe d’Huez, dove lo Squalo era caduto impigliandosi nella cinghia della macchina fotografica di uno spettatore e riportando così la frattura composta della decima vertebra toracica. L’operazione sarebbe stata ...

Ciclismo - un’iniezione di… cemento per Nibali : tutto quello che c’è da sapere sull’intervento a cui si sottoporrà oggi lo Squalo : A dodici giorni dalla frattura della decima vertebre riportata dopo una caduta al Tour de France, Vincenzo Nibali si opera per tornare in tempo per i Mondiali di Innsbruck Il giorno tanto atteso è arrivato, Vincenzo Nibali si opera oggi a Milano per ridurre la frattura alla decima vertebra riportata lo scorso 19 luglio, data della tappa dell’Alpe d’Huez del Tour. A causare l’incidente la cinghia della macchina fotografica di uno ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali si opera alla vertebra in settimana. È corsa contro il tempo per la Vuelta : In questi giorni (non oggi come annunciato in precedenza, ma più probabilmente tra domani e mercoledì come riporta il Corriere dello Sport) Vincenzo Nibali si sottoporrà a un intervento chirurgico per guarire la frattura composta alla decima vertebra toracica. L’infortunio rimediato al Tour de France dopo la caduta sull’Alpe d’Huez a causa di un tifoso esagitato ha costretto lo Squalo ad andare sotto i ferri per cercare un ...

Ciclismo - Nibali si deve operare : obiettivo Vuelta di Spagna e Mondiali : Vincenzo Nibali sarà costretto all'operazione chirurgica dopo la caduta al Tour de France che l'ha anche costretto al ritiro dalla competizione. Lunedì 30 luglio il ciclista siciliano sarà operato in ...

Ciclismo - Davide Cassani : “Vincenzo Nibali rischia il Mondiale. Deve recuperare in due settimane e fare la Vuelta” : Vincenzo Nibali sta affrontando un momento molto difficile dopo la rottura di una vertebra che lo ha costretto a ritirarsi dal Tour de France proprio sul più bello. Lo Squalo era in grandissima forma, era in piena lotta per la maglia gialla e stava sognando sull’Alpe d’Huez prima della caduta provocata da un tifoso. Uno stop doloroso che complicata la marcia di avvicinamento del siciliano alla Vuelta di Spagna e soprattutto al ...

Ciclismo – Nibali - il ritorno al Tour de France e i Mondiali : “ecco cosa preferirei” : Vincenzo Nibali cerca di lasciarsi alle spalle la delusione del Tour de France: lo Squalo punta adesso tutto sulla Vuelta e sui Mondiali Un Tour de France amaro, per Vincenzo Nibali: lo Squalo dello Stretto è stato costretto al ritiro due giorni fa a causa di una terribile caduta causata da uno spettatore. Una frattura composta ad una vertebra è stata fatale al messinese, che deve riposare adesso 15 giorni per tornare in forma. Tante le ...

Ciclismo - Paolo Slongo : “Programmi invariati - Vincenzo Nibali farà Vuelta e Mondiali” : Una buona notizia, finalmente, per Vincenzo Nibali. Paolo Slongo, direttore sportivo della Bahrain Merida, ha dichiarato ai microfoni della RAI che il programma estivo-autunnale dello Squalo non dovrebbe subire variazioni, nonostante la frattura di una vertebra costata il ritiro dal Tour de France: “Resta tutto invariato, il dottore ci ha detto che dopo 15 giorni di riposo Vincenzo potrà tornare in bicicletta. Quindi faremo Vuelta e ...

Fumogeni - pugni - selfie e spintoni : con la caduta di Nibali al Tour de France anche nel Ciclismo scoppia l’allarme “tifoseria” come gli ultras del calcio : La caduta di Nibali al Tour de France provocata da un tifoso e l’allarme “tifoseria” anche nel ciclismo, proprio come gli ultras del calcio Per l’incidente sulle strade del Tour che ieri ha coinvolto, e poi costretto al ritiro, Vincenzo Nibali, il direttore del Giro d’Italia Mauro Vegni e’ sicuro: “non hanno colpa agli organizzatori. Se anche mettessimo km e km in piu’ di transenne – ...

Tour de France - il direttore Prudhomme è durissimo dopo la caduta di Nibali sull’Alpe d’Huez : “mai più fumogeni - non c’entrano niente col Ciclismo” : Tour de France, le parole del direttore Christian Prudhomme dopo la caduta di Nibali sull’Alpe d’Huez “La salita sull’Alpe d’Huez è stata dolorosa. I corridori del Tour, i campioni di questa gara, devono essere rispettati“. Così il direttore del Tour de France Christian Prudhomme ha chiesto ai tifosi di mostrare più rispetto il giorno dopo la caduta di Nibali provocata da uno spettatore e i fischi sul ...

Tour de France 2018 - Vincenzo Nibali : “La Sky ha il budget più alto - è normale che corrano così. Ciclismo come la F1” : Ha decisamente vinto la noia nella prima tappa alpina (decima) del Tour de France 2018. La stage di ieri, che da Annecy portava il plotone a Le-Grand Bornand (158,5 km), ha deluso le attese ed al di là della splendida azione del Francese Julian Alaphilippe tra gli uomini di classifica ha prevalso il tatticismo. Per Vincenzo Nibali, risalito in classifica generale al nono posto, l’analisi della corsa è semplice: “Scattare era ...

Nibali e il Ciclismo stile F1 : "In futuro vincerà solo la noia" : Una squadra come Sky, che ha un budget illimitato, e può permettersi di comprare tutti i più forti corridori del mondo, impone la propria corsa. Forse ci vorrebbe un salary cap, per salvaguardare ...

Ciclismo - la festa in casa Nibali. Antonio : “Ci sono anche io - ci voleva la vittoria”. Vincenzo : “Avvisato con la radio - bellissimo” : festa grande in casa Nibali dopo la prima vittoria da professionista di Antonio che ieri si è imposto nella settima tappa del Giro d’Austria. Il fratello minore di Vincenzo, impegnato al Tour de France dove va a caccia di una nuova apoteosi per bissare il trionfo del 2014, ha conquistato il suo primo successo proprio mentre lo Squalo pedalava nell’infinita frazione della Grande Boucle conclusasi con una volata ben dopo le ore 18.00. ...

Tour de France 2018 : i fischi a Froome - l’amore per Nibali - il tifo per Bardet - la speranza Quintana. Il borsino dei big e i volti del Ciclismo : Ormai è tutto pronto per l’inizio del Tour de France, previsto sabato 7 luglio dalla Vandea. Ci si aspetta uno spettacolo incredibile nel corso delle 21 tappe che ci terranno compagnia per tre settimane. Il parterre è stellare, i migliori ciclisti in circolazione saranno grandi protagonisti sulle strade transalpine e ci offriranno grandi emozioni. Scopriamo come stanno i big alla vigilia della Grande Boucle. CHRIS Froome – ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : ‘Alcune persone mi hanno detto di gettare la spugna’ : Ancora tre giorni e poi il Ciclismo spalanchera' il sipario sul più grande ed atteso evento della stagione, il Tour de France. [VIDEO] Per i corridori che sabato inizieranno l’avventura in giallo queste giornate di vigilia in Vandea sono scandite dalle ultime pedalate per tenere pronti i muscoli, dalle visite di rito e dai tanti appuntamenti con i media di tutto il mondo. Vincenzo Nibali si è raccontato in una lunga e bella intervista a ...