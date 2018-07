Ciclismo | infinito Chris Horner! Correrà il Giro di Colombia a 46 anni L’americano che

oasport

(Di martedì 31 luglio 2018) Una notizia sorprendente scuote il mondo del: il 46enneHorner, vincitore a sorpresa della Vuelta a España 2013 sconfiggendo tra gli altri il nostro Vincenzo Nibali in un confronto molto serrato, sarà al via della prossima edizione deldella, in programma dal 5 al 19 agosto. Il corridore americano del Team Illuminate condividerà questa esperienza così incredibile nella gara di spicco del panoramano con il ciclista locale Camilo Castiblanco, l’estone Martin Laas, lo svizzero Simon Pellaud e il suo connazionale Nathan Joseph King. Horner che in questo 2018 ha disputato solo due corse: i campionati nazionali ed il Sibiu Cycling Tour, concludendo al 25° posto. ¡DE LUJO! @hornerakg, campeón de @lavuelta, estará corriendo en nuestro país en la #V. Aquí los detalles >> https://t.co/KWYh1Jl0jd ¡Te esperamos campeón! ...