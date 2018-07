Ciclismo | Andy Schleck | ‘Per Froome è meglio essere arrivato terzo al Tour

Blastingnews

: Una delle immagini che mi ha fatto appassionare sempre di più al ciclismo. Contador e il grandissimo Andy Schleck s… - zibarooms : Una delle immagini che mi ha fatto appassionare sempre di più al ciclismo. Contador e il grandissimo Andy Schleck s… - AndyMarc1 : #Repost @ciclismo_prof (@get_repost) ··· La caduta spaventosa di oggi di @philippegilbertofficial che dopo qualche… -

(Di martedì 31 luglio 2018) Tra i tanti volti noti che si sono visti a Parigi per il gran finale delde France è spuntato anche un grande ex, il lussemburghese. Vincitore a tavolino del2010 dopo la squalifica inflitta ad Alberto Contador, altre due volte sul podio finale,è uscito dal mondo delprofessionistico dopo la fine della sua carriera ad appena 29 anni ed ora ha aperto un negozio di biciclette. L’ex corridore lussemburghese è tornato a farsi vedere nell’ambiente per l’ultima tappa di questo, e ne ha approfittato per rilasciare qualche dichiarazione sull’esito della corsa.: ‘Unmolto interessante’ Dal momento del suo addio alle corse, avvenuto durante il2014 ad appena 29 anni,si è estraniato dal mondo delche lo ha visto per anni tra i grandi interpreti delle corse a tappe e soprattutto delde France VIDEO. ...