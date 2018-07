“Ci mancherà la tua voce” L’Italia piange Sofia | è morta a 26 anni

caffeinamagazine

(Di martedì 31 luglio 2018) Voleva diventare una ballerina ma, a soli 15, si era trovata a fare i conti con una malattia terribile, molto più grande di lei, che l’aveva costretta ad affrontare una durissima battaglia. Una sfida che però non l’aveva mai vista arrendersi, raccontando attraverso i social quello che stava vivendo sulla sua pelle. Purtroppo però alla fineZilio non ce l’ha fatta. La ragazza 26enne era alle prese da tempo con un osteosarcoma, un tumore osseo maligno che tende a manifestarsi soprattutto nei bambini e negli adolescenti che si trovano nel periodo di massima crescita. Lei, originaria di Padova, aveva fatto ricorso a ogni sua energia ed era riuscita in un primo momento a vincere. Poi, purtroppo, una recidiva del cancro l’aveva attaccata di nuovo, ma stavolta al polmone.ha lottato ancora, ma stavolta per lei non c’è stato niente da fare. ...