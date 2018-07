Christian De Sica | il brano di JurijGami dedicato al celebre attore

Christian De Sica e Massimo Boldi di nuovo insieme nel cinepanettone Amici come prima. Dal set dicono non abbiamo mai litigato. : A volte ritornano. Christian De Sica e Massimo Boldi , di nuovo insieme. Dopo anni di separazione artistica, la coppia più redditizia del cinema italiano, torna sul set per un nuovo film che uscirà, ...

Massimo Boldi e Christian De Sica - Amici come prima : di nuovo insieme dopo 13 anni : dopo 13 anni di separazione Massimo Boldi e Christian De Sica sono tornati a dividere il set. L’occasione è il film Amici come prima nelle sale a Natale. I due attori sono stati intervistati in esclusiva da Tv Sorrisi e Canzoni nel numero in edicola martedì 3 luglio. La storica coppia cinematografica spiega il motivo dell’allontanamento: “In realtà non abbiamo mai litigato come molti invece hanno detto” dice Massimo Boldi ...

Bellifreschi/ Su Iris il film con Lino Banfi e Christian De Sica (oggi - 1 luglio 2018) : Bellifreschi, Iris: stasera va in onda su Iris il film con nel cast l'eccezionale coppia formata da Lino Banfi e Christian De Sica. Regia di Enrico Oldoini. (oggi, 1 luglio 2018)(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 11:43:00 GMT)

Christian De Sica e Massimo Boldi 'Amici come prima' : via alle riprese del loro film - dopo 13 anni - : Boldi e De Sica si riaffacciano in coppia al mondo del cinema dopo l'ultimo cinepanettone dell'ormai lontano 2005, Natale a Miami. La loro prima collaborazione risale al 1986 con Yuppies - i giovani ...

Christian De Sica e Massimo Boldi 'Amici come prima' : via alle riprese del loro film - dopo 13 anni - : dopo 13 anni di lontananza Massimo Boldi e Christian De Sica saranno di nuovo insieme sul grande schermo. Inziano oggi le riprese della loro nuova commedia 'Amici come prima': il titolo che è già ...

Bellifreschi - Iris/ Curiosità e cast del film con Lino Banfi e Christian De Sica (oggi - 3 giugno 2018) : Bellifreschi, il film in onda su Iris oggi, domenica 3 giugno 2018. Nel cast: Lino Banfi, Christian De Sica, Rosanna Banfi e Kaspar Capparoni, alla regia Enrico Oldoini. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 18:30:00 GMT)

BELLIFRESCHI/ Su Iris il film con Lino Banfi e Christian De Sica (oggi - 3 giugno 2018) : BELLIFRESCHI, il film in onda su Iris oggi, domenica 3 giugno 2018. Nel cast: Lino Banfi, Christian De Sica, Rosanna Banfi e Kaspar Capparoni, alla regia Enrico Oldoini. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 09:03:00 GMT)

L’esibizione di Lauren con Riki e l’omaggio a Sophia Loren con Christian De Sica : video dalla semifinale : Lauren con Riki ad Amici di Maria De Filippi, nell'esibizione durante la seconda sfida a squadre della semifinale di domenica 27 maggio. Il cantante, vincitore del circuito Canto di Amici lo scorso anno, è tornato nella scuola di Mediaset per esibirsi in Tremo e Dolor De Cabeza. Nella prima prova, la ballerina ha gareggiato contro Irama in duetto con Ornella Vanoni. Per la squadra dei Blu, Lauren si è esibita in un omaggio a Sophia Loren con ...

Irama Vs Lauren ad Amici 17 : Ornella Vanoni e Christian de Sica aprono la semifinale : E’ stata la mitica Sofia Loren ad aprire questa semifinale di Amici 17. Dopo un lungo filmato andato in onda per mettere insieme la lunga carriera dell’attrice, lei entra in studio emozionata e al fianco di Maria De Filippi e poi occupa il posto al fianco di Giulia Michelini che la accoglie quasi con le lacrime agli occhi. Irama VS Lauren AD Amici 17 La serata inizia all’insegna dell’emozione e la conduttrice non può far ...

Sophia Loren / Quanti anni ha? Ingresso da regina e la sorpresa di Christian De Sica (Amici 2018) : Ospite d'eccezione dell'ottava puntata serale di Amici 2018, l'83enne Sophia Loren viene omaggiata da un bellissimo filmato che ripercorre la carriera. sorpresa da Christian De Sica... (Pubblicato il Sun, 27 May 2018 21:25:00 GMT)

Christian DE SICA/ E il primo incontro con la moglie Silvia : Abbiamo avuto i crampi allo stomaco (Amici 2018) : CHRISTIAN De SICA sarà fra gli ospiti dell'ottava puntata del serale di Amici 2018. L'attore, amatissimo dal pubblico italiano, fra poche ore si cimenterà in una serie di...(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 09:54:00 GMT)