Chrissy Teigen sulle sue smagliature | «Non esistono solo corpi tonici»

vanityfair

: Chrissy Teigen mi sta troppo sul cazzo anche se non so precisamente perché - saturdaysun__ : Chrissy Teigen mi sta troppo sul cazzo anche se non so precisamente perché - dhyaena : sinceramente campavo bene pure prima di sapere chi fosse chrissy teigen e vedere come viene idolatrata per ogni min… - zitellacongatti : Voglio rinascere chrissy teigen, essere bellissima ad ogni peso, vivere in una casa fantastica, piena di soldi, cuc… -

(Di martedì 31 luglio 2018) Per anni abbiamo visto star che esibivano gravidanze perfette sui social (apparentemente) senza nessun fastidio, pancioni orgogliosamente senza segni di ciò che l’arrivo di un bebé provoca al corpo di una donna. Ma le cose stanno cambiando e adesso sempre più star preferiscono rivelare la verità sul tema e soprattutto sul post gravidanza, quest’ultimo un momento estremamente delicato per le neo-mamme, che per rimettersi in sesto e riprendere la forma fisica hanno bisogno di tempo. LEGGI ANCHEBeauty routine dolce per il post parto Niente più ore trascorse in palestra o diete drastiche per esibire pance piatte a pochi giorni dall’uscita dall’ospedale, adesso le mamme celebri preferiscono la strada soft e dichiarazioni «body positive» accompagnano, per fortuna, foto di ventri morbidi,normali sui social. Tra le ultime ad abbracciare la causa ...