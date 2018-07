Chievo | Campedelli presenta certificato medico e non va in Procura

Processo Chievo - Campedelli manda un certificato medico e salta l’audizione : Processo Chievo – Il caso Chievo continua a fare discutere in particolar modo dopo l’improcedibilità sul caso plusvalenze con il Cesena che ha salvato il club dalla retrocessione in Serie B. Nel frattempo il presidente Campedelli ha presentato un certificato medico per giustificare l’assenza alla audizione programmata con la Procura Figc per domani, è quanto apprende l’Ansa, il numero uno del club non fornirà dunque ...

