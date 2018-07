Chiede alla ragazza di sposarlo al raduno dei motociclisti

Riposo per allattamento. Come riChiederlo : Quando nasce un bambino, poche pensano agli aspetti burocratici della maternità, prese da ritmi da assestare e nuovi equilibri in famiglia da trovare. Esistono per le neomamme dei riposi di cui possono usufruire per allattamento ed è notizia di questi giorni il cambiamento delle modalità per richiederli e poterne godere. L’INPS ha infatti comunicato tramite una nota che per la richiesta dei permessi per allattamento bisognerà utilizzare ...

Juventus - Pjanic : 'Il mio futuro? Chiedete alla società - ma io so bene a Torino' : 'Il mio futuro? Dovete chiedere alla Juventus: io sto qua e gioco al calcio per migliorare sempre'. Miralem Pjanic cerca di fare chiarezza sul proprio futuro, parlando ai microfoni di Sky Sport, dopo le voci che si susseguono da giorni sul suo possibile addio ai colori bianconeri. 'Ho letto un pò di tutto, tante cose che mi fanno ridere - ha proseguito il bosniaco -. Io sono sereno, ...

RiChiedenti asilo - l allarme di associazioni e Ong 'Il taglio dei costi creerà più tensioni tra migranti e italiani' : ROMA - 'Il taglio dei costi peggiorerà la situazione per tutti: migranti e italiani, aumenterà isolamento, tensioni e conflitti'. Mario Morcone, direttore del Cir-Consiglio italiano per i rifugiati - ...

Lo sponsor di manica anche in Serie A? La Lega Chiederà l’ok alla Figc : In Serie A potrebbero presto arrivare gli sponsor di manica. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i club oggi dovrebbero formalizzare la richiesta alla Figc per l’autorizzazione alla novità commerciale. Una strada già intrapresa in Premier League, in Bundesliga e nella Liga, dove le big hanno firmato accordi rilevanti: Manchester United, Chelsea e Arsenal hanno infatti contratti da […] L'articolo Lo sponsor di manica anche in Serie ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 luglio : 13 Regioni vogliono far da sé. Dalla Liguria alla Puglia - ognuno Chiede una competenza nuova : Federalismo Ora arrivano gli autonomisti: 13 Regioni vogliono più poteri Dopo il referendum – A nove mesi dal voto in Veneto e Lombardia quasi tutte le Regioni a statuto ordinario vogliono cominciare a gestire alcune competenze statali di Lorenzo Giarelli Memento Noisette di Marco Travaglio Forse non sarà lui il “nuovo” presidente della Rai. Forse la Lega s’è resa conto dello sputtanamento di una scelta così ridicola. Ma già il ...

Il Milan Chiede Caldara alla Juve per Bonucci. Ma attenti al solito Chelsea : Ore calde, caldissime, sull'asse Milano-Torino, dove le trattative per Higuain e Bonucci viaggiano per il momento in parallelo. Per lasciare partire Bonucci, il Milan ha chiesto in cambio alla ...

Il monito di Mattarella alla politica : "No alle intromissioni nel lavoro dei magistrati e nel Csm". E Chiede di non discriminare le donne : Chi ha pubbliche funzioni "non tradisca l'interesse generale per quello di parte". Soprattutto non ci siano "intromissioni" nel lavoro dei magistrati, nel loro diritto associativo. In ultimo, non si discrimino le donne nel mondo della giustizia. Sergio Mattarella ha parlato oggi ai magistrati (o meglio, ai magistrati ordinari in tirocinio) ma il richiamo del presidente della Repubblica è indirizzato con forza al mondo della politica per ...

Bari nei guai : Giancaspro Chiede la riammissione del club alla Serie B : Una lettera di riammissione del Bari al campionato di Serie B “e’ stata indirizzata al commissario della Figc”, Roberto Fabbricini, nei giorni scorsi dal presidente del Bari Cosmo Giancaspro, nonostante la mancata ricapitalizzazione e il mancato ricorso contro l’esclusione decretata dalla B dalla Covisoc. La notizie emerge da una dichiarazione di Mauro Balata, presidente della Lega Calcio Serie B, fatta a un ...

Il carabiniere accusato di aver falsificato l'informativa sul caso Consip Chiede scusa alla famiglia Renzi : 'Non c'entro nulla con la politica, avrei accettato anche se l'incarico me lo avesse dato un altro sindaco'. 'Parliamo di un piccolo comune. Davvero mi pare un'attenzione eccessiva', prosegue ...

Dalla Spagna : 'Kovacic non cambia idea e Chiede a Lopetegui di lasciare il Real Madrid' : LONDRA, INGHILTERRA, - Eden Hazard non lascerà il Chelsea nemmeno di fronte a un'offerta vicinissima ai 190 milioni di euro: Roman Abramovich ha alzato il muro e così, secondo il 'Sunday Mirror', si ...

Il silenzio assordante di Larino : in migliaia per ricordare Michele Cesaride e Chiedere al Governo e alla Regione che la sanità pubblica ... : In migliaia tra le strade di Larino per partecipare al dolore della famiglia Cesaride e per protestare contro la riorganizzazione sanitaria in Molise. A scendere in piazza tanti cittadini, oltre mille,...