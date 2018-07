Chicago PD 4 torna su Italia1 e si prepara per il crossover | anticipazioni 7 agosto

optimaitalia

(Di martedì 31 luglio 2018)PD 4suad un passo delcon Justice e Fire in onda la prossima settimana, il 7 e l'8, per la felicità dei fan della serie e dell'universo targato Dick Wolf. In particolare, nel prime time di oggi, 31 luglio, a partire dalle 21.10 saranno ben tre gli episodi che conquisteranno il pubblico diper la seconda settimana consecutiva.Ad andare in onda saranno gli episodi 4, 5 e 6 dal titolo, rispettivamente, "Gangs in guerra", "Zona di guerra" e "Un amico" in cui Tk, un rapper di 16, anni viene ucciso dopo un suo concerto e toccherà alla squadra di Voight indagare districandosi tra una serie di scontri a fuoco fra due gang rivali scatenata da un ragazzo di una terza gang che ha fatto tutto di proposito.A complicare le cose, nel secondo episodio, arriva un nuovo tipo di eroina mischiata con Fentanyl, arrivata all'improvviso a, ...