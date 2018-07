Chiara Galiazzo ospite musicale dell’ultima puntata di ‘Dimmidite’

sportfair



Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php on line 23

: Invalid argument supplied for foreach() inon line

(Di martedì 31 luglio 2018)saràquesta sera del programma di Rai1 ‘Dimmidite’è l’della sesta e ultimadi “Dimmidite”, format originale prodotto da Anele e in onda su Rai1 ogni martedì in seconda serata, nel quale il cantautore Niccolò Agliardi raccoglie in giro per l’Italia storie esemplari di persone comuni e le trasforma in canzoni con l’aiuto della sua band e di alcuni amici del panoramaitaliano. Nell’ultimadi martedì 31 luglio a diventare una canzone è la straordinaria storia di Valeria, una ragazza abruzzese che, con coraggio e grande determinazione, ha affrontato un percorso di vita molto difficile. All’età di 17 anni, Valeria è una promessa del nuoto e sogna di entrare nella marina, ma un brutto incidente in motorino la costringe a cambiare i suoi piani e la sua vita prende una piega inaspettata. Dopo ...