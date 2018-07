Chi ha il potere in Italia?

Banca Carige - istituto allo sbando in attesa dei nuovi vertici. E nel vuoto di potere i conti risChiano di peggiorare : Una pericolosa crisi di liquidità la Banca l’ha già vissuta. Lo ha rivelato lo scorso 31 gennaio l’amministratore delegato di Carige, Paolo Fiorentino, ricordando che il 16 e 17 novembre del 2017 ci fu la corsa agli sportelli per ritirare i depositi da parte della clientela, turbata dalle incertezze sul consorzio di garanzia che doveva accompagnare la Banca ligure all’appuntamento dell’ultimo aumento di capitale da 500 milioni (il terzo dal ...

GIOChi DI POTERE/ Da uno scandalo vero il film scomodo - ma poco credibile : Il film di Per Fly racconta lo scandalo Oil for food che ha coinvolto le Nazioni Unite. Tuttavia lo fa con un realtà romanzata che pare poco credibile. ROBERTO BERNOCCHI(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 06:11:00 GMT)I SOLITI IGNOTI/ Una parodia diventata capolavoro del cinema italiano, di M. BordoniSFOOTING/ Dalle antiche rimembranze alle odierne malinconie: riflessione dissuasoria sul gelato al pistacchio, dei Comicastri

Governo : Speranza - idee Chiare solo su occupazione potere : Roma, 28 lug. (AdnKronos) – ‘Dalla Tav al decreto di dignità il Governo ha le idee confuse. Dicono di voler combattere la precarietà ma rimettono i voucher che della precarietà sono il simbolo. L’unica cosa su cui hanno le idee chiare è l’occupazione del potere: su questa procedono a ritmi incessanti”. Lo afferma il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Liberi e uguali, Roberto Speranza.L'articolo ...

Sergio MarChionne e il quarto potere. Il doppio binario della comunicazione “maglionata” : “Quando nascono sono tutti belli, quando muoiono sono tutti bravi”. Per Sergio Marchionne il detto è vero solo a metà, come hanno dimostrato le pagine dei social network in questi giorni, divise equamente fra sostenitori e detrattori del manager italocanadese. Al mondo della stampa italiana Marchionne ha fatto vedere i sorci verdi, al ritmo serrato di conferme e smentite: “La nuova Alfa Romeo del rilancio non si chiamerà Giulia”, aveva ...

GioChi di potere : storia vera dello smascheramento di uno scandalo ai tempi di Saddam : ... verrà in possesso di una lista riportante i nomi di tutti coloro che hanno ricevuto soldi da parte di Saddam; tra questi, multinazionali, privati e nomi illustri di tutto il mondo. Purtroppo, anche ...

Due anni dopo il tentato colpo di stato - in TurChia finisce lo stato d'emergenza. Per Erdogan un potere assoluto : Due anni fa, dopo il tentativo di colpo di stato del 15 luglio, in Turchia lo stato d'emergenza è stato approvato per tre mesi dal Parlamento basandosi sull'articolo 120 della Costituzione. A partire dal 21 luglio 2017 lo stato d'emergenza si è prolungato per sette volte con i voti dell'Akp, il partito del presidente Erdogan e degli ultra-nazionalisti Mhp.In questo periodo, con 36 decreti d'emergenza, sono stati fatti cambiamenti ...

“Ecco Chi c’è dietro Salvini”. Il retroscena : “Scoperto il gruppo di potere” : Sono passati ormai mesi dalla nascita dell’insolita alleanza tra Lega e MoVimento 5 stelle e sono ancora in tanti gli elettori a chiedersi il perché di una scelta politica, quella del Carroccio, di rottura rispetto al passato, anche recente, di quel sodalizio con il resto del centrodestra. Innaturale, secondo molti, e solo strumentale, per governare. Cosa c’è dietro la decisione di Matteo Salvini di mollare Silvio Berlusconi? ...

Giovanni GuaresChi - l'uomo dei paradossi allergico al potere : Quarantadue persone sono già state soppresse misteriosamente per cause di politica o di vendetta, in uno spazio di pochi chilometri quadrati, in piena pianura. E la gente sa, ma non parla perché ha ...

Haber - FantastiChini - Bovoli : 'La tentazione del potere' a Pescara : Domenica 19-21 ABBONAMENTO TEATRO D'ANNUNZIO 35' ridotto , over 65 e under 18, 45' secondo settore 60' primo settore SPETTACOLI ALL'AURUM posto unico 20' Inferno Novecento , il 27 luglio, Dagli ...

GioChi di potere - delude il film sullo scandalo Oil for Food : Come in un Training Day d’alto profilo, tutto interni, uffici, segretari, sottosegretari e documenti da distruggere nell’apposito tritadocumenti, Giochi di potere non fa mistero fin dall’inizio di raccontare una mala educazione, la formazione sbagliata a un regime di doppio gioco e convenienze personali di un giovane idealista. E già è terribile che tutto questo sia raccontato a partire dal libro di quello stesso giovane idealista, è cioè lui a ...

GioChi di potere - film al cinema : recensione e curiosità : Giochi di potere è uno dei film al cinema da mercoledì 11 luglio 2018. E’ un film di genere drammatico, thriller del 2018, diretto da Per Fly, con Theo James e Ben Kingsley. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE Giochi di potere, film al cinema: scheda TITOLO: Giochi di potere DATA USCITA: 11/07/2018 GENERE: Drammatico, ...

[L'inChiesta] La sanità è una montagna di soldi e potere. Otto scandali dove il malato non conta nulla : "Mia figlia senza voler essere…mia figlia…è dieci volte più brava, e poi dico io i nostri figli, tu immagina quando aggiusto le cose nei concorsi e se capita a mia figlia? Che pur essendo più brava di…...

Qualità al potere - che attesa per Francia-Belgio : Chi vince è in finale : Europa-resto del mondo 4-0. E si parte subito con il turbo per le semifinali dei Mondiali di calcio in Russia in attesa di Croazia-Inghilterra. Francia-Belgio è per palati fini, per esteti oltre che ...