Chi è Oriana Sabatini | la fidanzata di Paulo Dybala

Oriana Sabatini - Chi è la nuova fidanzata di Paulo Dybala/ Un post su Instagram conferma la relazione : Oriana Sabatini , chi è la nuova fiamma di Dybala : nuovo amore per l'attaccante della Juventus? Gli indizi sui social e i messaggi su Instagram non lascerebbero dubbi(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 18:43:00 GMT)

Simone Coccia e Floriana Secondi - il dubbio dell'ex : «Quando aspettava un figlio da me - viveva con lui. Di Chi era il bambino?» : Floriana si era impegnata ad aiutarlo a entrare nel mondo dello spettacolo, io questo lo sapevo. Io dico che Floriana non è come appare, la sua voglia di fare televisione spesso la porta a calpestare ...