Chi è Giampaolo Rossi | possibile presidente Rai al posto di Foa

Samp - Giampaolo svela : 'Sono stato vicino alla panChina della Juve...' : E in un mondo populista, è chiaro che a volte si facciano scelte di comodo. Cremonese? Mi permise di rilanciarmi in Serie A, dal momento che da lì l'Empoli mise gli occhi su di me e mi scelse per il ...

Calciomercato Sampdoria - blucerChiati scatenati : che colpi per Giampaolo : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria non si ferma per la prossima stagione, importanti movimenti per il club blucerchiato che punta a costruire una squadra sempre più importante da consegnare al tecnico Giampaolo. Nelle ultime ore sono sfumate le trattative per Lovro Mayer e Berisha ma secondo quanto riporta la ‘rosea’ altre trattative molto importanti. Tentativo per Jankto dell’Udinese, per la trequarti occhi su Gerson ...

Sampdoria-Giampaolo - ecco l’esito dell’incontro : le ultime in casa blucerChiata : Nelle ultime ore è andato in scena un incontro tra Sampdoria e Giampaolo, importanti indicazioni per il futuro. L’ultima stagione per il club blucerchiato è stata positiva, adesso l’obiettivo è quello di alzare l’asticella, l’incontro di oggi ha avuto esito positivo. Continua il rapporto dunque tra le parti, la certezza era arrivata soprattutto dopo l’accordo tra il Napoli ed Ancelotti, difficile pensare ad altre ...

Calciomercato Sampdoria - Giampaolo confermato in panChina : GENOVA - Marco Giampaolo continuerà anche l'anno prossimo la sua avventura sulla panchina della Sampdoria . Fumata bianca nell'incontro avvenuto questo pomeriggio a Roma negli uffici dell'avvocato ...