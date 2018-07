Chi è Franca Valeri | la signorina snob compie 98 anni

Legittima difesa - Franca Leosini : “Chi si ritrova ladro in casa ha diritto di sparare” : “Credo che chi si ritrovi un ladro in casa e spari, abbia il diritto di farlo, specie se in pericolo di vita”, parole di Franca Leosini. Intervistata da “Libero” la signora delle “Storie Maledette” è intervenuta su uno dei temi più scottanti delle ultime settimane, e tra i più delicati: la Legittima difesa. Per la giornalista si tratta di una “questione controversa”. “Avere armi da fuoco in ...