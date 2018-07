Chi dice 'no' a Di Maio : Roma. E' il giorno del super-tavolo sull'Ilva con ArcelorMittal, super-tavolo che il vicepremier Luigi Di Maio, nella veste di ministro dello Sviluppo, ha voluto allargare a sessantadue sigle, non ...

Chiara Ferragni : «Dicevo sempre : figli sì - matrimonio no. Ma poi…» : Un estratto del servizio di copertina del numero 31-32/2018 di Vanity Fair, in edicola fino al 7 agosto. «Fino a qualche anno fa dicevo sempre “figli sì, matrimonio no”. Ma in America ho conosciuto giovani coppie sposate. E ho visto il lato romantico, il matrimonio come messaggio d’amore completo. Non sai se durerà per sempre ma dirselo in quel momento è una scelta forte». A un mese esatto dalle nozze con Fedez – il 1° settembre a Noto, in ...

Salute - ocChio all’indice di massa corporea : essere in sovrappeso potrebbe cambiare la struttura e le funzioni del cuore dei giovani : Anche se si è giovani, essere in sovrappeso potrebbe causare un aumento della pressione sanguigna e ispessire il muscolo cardiaco, preparando il terreno per malattie cardiache in fasi future della vita, secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Circulation dell’American Heart Association. Lo studio è il primo ad esplorare se un indice di massa corporea(BMI) più alto porta effetti avversi sul sistema cardiovascolare dei giovani adulti. I ...

Dopo Charlie Gard - Corte Uk : “no giudice per staccare la spina”/ Solo accordo medici-famiglia : risChi restano : Dopo Charlie Gard e Alfie Evans: l'Alta Corte inglese, "non serve un giudice per staccare la spina", basta accordo medici-famiglia. Ancora polemiche sul Fine Vita(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 17:35:00 GMT)

Mattarella ricorda il giudice Chinnici ucciso dalla mafia : Roma, 29 lug., askanews, - L'impegno nella lotta contro la mafia va rinnovato ogni giorno, con 'rigore e determinazione'. Lo sostiene il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio ...

HTC Vive risponde a Chi dice "il VR sta morendo" : HTC risponde alle accuse che sostengono la morte del VR, riporta Eurogamer.Secondo HTC il VR è in piena salute, segnalando invece come causa delle vendite poco soddisfacenti le scorte ristrette. Sostanzialmente il messaggio tra le righe è che se le scorte di visori fossero più ampie, anche le vendite non avrebbero alcun problema ad essere altrettanto maggiori.Questo si apprende dal post pubblicato da HTC sul proprio blog:Read more…

Tav - due linee nel governo. Si blocChi - dice Toninelli. Per Salvini si deve fare. Conte : il dossier non è sul mio tavolo : L'area Cinquestelle è per il blocco dell'opera, ma la componente leghista avverte: altrimenti ci costa di più e non vogliamo che siano gli italiani a pagare. Il premier rinvia il problema -

Fedez e Chiara Ferragni/ In Sardegna si preparano le nozze dell’anno : ed intanto Fulvio Abbate dice che… : Fedez e Chiara Ferragni, la coppia in vacanza in Sardegna si prepara per le nozze dell’anno con il piccolo Leone: ed intanto Fulvio Abbate dice dell'influencer...(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 07:30:00 GMT)

Mara Venier - clamoroso rifiuto a Domenica In : Chi dice no alla Rai e preferisce Mediaset e Barbara D'Urso : Un no clamoroso a Mara Venier , alla fine gode Barbara D'Urso . Secondo il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, Cristiano Malgioglio avrebbe declinato le offerte della prossima conduttrice di ...

Allerta incendi in Sardegna : risChio elevato/ Ultime notizie : codice arancione anche per domani : Allerta incendi in Sardegna: rischio elevato, codice arancione anche per domani secondo il nuovo bollettino della Protezione Civile regionale. Le Ultime notizie(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 18:34:00 GMT)

MarocChino la palpeggia nelle parti intime sul bus. Ma il giudice lo libera dopo tre giorni : L"accusa, pesantissima, è quella di violenza sessuale. Ma lui, un Marocchino di 19 anni con regolare permesso di soggiorno in Italia, è stato rimesso in libertà dopo soli tre giorni.Per il gip del tribunale di Cassino, infatti, la testimonianza di una ragazza di 15 anni palpeggiata nelle parti intime mentre era in viaggio su un pullman della Cotral sulla tratta Sora-Anagnina, non sarebbe attendibile. O meglio, l"aggressore non sarebbe stato ...

Si dice il VAR o la VAR? Risponde la Crusca : 'È masChile' : La stagione conclusasi pochi mesi fa passerà alla storia per essere la prima con il VAR, acronimo che tradotto in italiano sta per arbitro assistente in video. Tuttavia, come ogni fase sperimentale, ...

Tour de France - Pozzovivo racconta l’odissea della sedicesima tappa : “naso e ocChi bruciavano e viaggiavamo a 60km/h” : Domenico Pozzovivo, dopo aver tagliato il traguardo della sedicesima tappa sui Pirenei, commenta ciò che è accaduto durante la frazione odierna La sedicesima tappa del Tour de France 2018 è stata caratterizzata da un imprevisto, che ha messo ko i ciclisti per qualche minuto al 29esimo chilometro della corsa. Durante la frazione, al via da Carcassonne e con arrivo a Bagnères-de-Luchon, che ha visto trionfare Julian Alaphilippe, i corridori ...

Pensioni - a settembre arrivano le quattordicesime non pagate : "OcChi aperti" : I pagamenti della 14esima mensilità di pensione avvenuti a luglio ammontano ad oltre 3 milioni e 280mila euro, e a settembre ne saranno corrisposti ulteriori 48mila euro. A seguito della...