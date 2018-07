Chelsea | Sarri pensa a Kovacic

Mercato - Higuain più Chelsea che Milan. Sarri vuole anche Caldara : ROMA - Higuain è in vendita. Lo ha comunicato oggi ufficialmente la dirigenza della Juve al fratello-agente del Pipita. Dove finirà l'argentino per ora resta un rebus. anche perché lui non ha alcuna ...

David Luiz : 'Sarri mi piace - voglio restare al Chelsea' : LONDRA - ' Sono tornato per rimanere. Quando ho deciso di tornare qui era per vincere la Premier e fare di nuovo qualcosa col Chelsea, per cui sono felicissimo qui '. David Luiz non ha alcuna ...

Calciomercato - Sarri prova a trattenere i big del Chelsea ma “servono motivazioni” : Maurizio Sarri ha parlato di Calciomercato, un argomento che non gli piace particolarmente, il tecnico preferisce il lavoro sul campo alle ‘chiacchiere’ estive “I giocatori forti li vogliamo trattenere, ma non a tutti i costi. Il giocatore forte deve restare con le giuste motivazioni, proveremo a convincerli, alle nostre condizioni”. Maurizio Sarri, nuovo allenatore del Chelsea, risponde così ai cronisti a precisa ...

Chelsea - Sarri : 'Trattenere Hazard - Wiliam e Courtois? Non a tutti i costi' : Maurizio Sarri , manager del Chelsea , parla a Sky Sport dopo la vittoria ai rigori sull'Inter: 'E' un lavoro parziale, i ragazzi che sono a disposizione che non sono forse la maggioranza, dei 12 giocatori al mondiale ne sono arrivati 3-4, stanno ...

Inter - serve ‘rigore’ : sconfitta dal dischetto contro il Chelsea - la squadra di Sarri più convincente [FOTO] : 1/8 AFP/LaPresse ...

DIRETTA/ Inter Chelsea streaming video e tv : primo test per Sarri. Orario - probabili formazioni e quote : DIRETTA Inter Chelsea, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, Orario e risultato live della partita di Nizza, sfida di lusso che è valida per la International Champions Cup 2018(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 16:52:00 GMT)

Milan - Leonardo scatenato : chiesto un altro calciatore al Chelsea di Sarri - i dettagli : Milan, Leonardo alle prese con diverse piste da vagliare per rafforzare la rosa di mister Gennaro Gattuso: l’ultima porta in casa Chelsea Milan, Leonardo si sta muovendo in maniera concitata sul mercato, per rafforzare una rosa già competitiva. Lo scambio Bonucci-Caldara sembra decollare definitivamente, ma il neo dirigente sta lavorando anche con il Chelsea per diversi nomi della rosa di Sarri. Noto l’interesse per il costoso ...

'Sarri chiama Milinkovic-Savic al Chelsea' : LONDRA - Potrebbe essere Sergej Milinkovic-Savic la nuova pedina del centrocampo del Chelsea di Maurizio Sarri , che ha già portato al suo seguito il regista Jorginho . A scriverlo e' l''Indipendent'. ...

Inter - Icardi-Lautaro che feeling. E ora la sfida al Chelsea di Sarri : Lautaro Martinez e Mauro Icardi. Getty Images Un nuovo step, aspettando sfide con avversari più difficili. L'Inter è tornata da Sheffield con nuove certezze, ancora qualche punto da migliorare e ora ...

Chelsea - Sarri chiude i ponti con De Laurentiis : “non rispondo più a domande su di lui” : L’allenatore del Chelsea ha commentato la vittoria ottenuta contro il Perth Glory, sottolineando poi di non voler più rispondere a domande su De Laurentiis E’ iniziata nel migliore dei modi l’avventura di Sarri alla guida del Chelsea, prima partita e subito una vittoria per i blues grazie al gol di Pedro. Nel post match, l’allenatore italiano si è soffermato sulla gara partendo però dal… Napoli: “Se ...

La ‘prima volta’ di Sarri sulla panchina del Chelsea è un successo : vittoria contro il Perth Glory per l’ex Napoli : Maurizio Sarri vince la prima sulla panchina del Chelsea, l’amichevole contro il Perth Glory finisce bene per l’allenatore ex Napoli Al via con una vittoria l’avventura al Chelsea di Maurizio Sarri e Jorginho. I ‘Blues’ hanno sconfitto 1-0 in amichevole gli australiani del Perth Glory grazie a una rete di Pedro al 5′. L’ex centrocampista del Napoli in campo per tutto il match. ...

Sarri su De Laurentiis / Il tecnico del Chelsea : "Non parlo più di lui e non voglio calciatori del Napoli" : Sarri su De Laurentiis, il tecnico del Chelsea chiude ogni rapporto con il suo ex Presidente al Napoli ribadendo che non ha volontà di parlare ancora di lui e dei calciatori azzurri.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 21:49:00 GMT)

