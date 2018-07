Chelsea | Kanté è incedibile Per l' attacco si punta Lewandowski

Barcellona - nel mirino Kanté : proposto uno scambio al Chelsea : N'Golo Kanté è l'obiettivo numero uno del Barcellona per il centrocampo. Sky Sport riferisce che il club catalano starebbe pensando all'inserimento di André Gomes nella trattativa con il Chelsea per portare il francese alla corte di Valverde .

Barcellona - doppio colpo in casa Chelsea : occhi su Kantè e Willian : Il Barcellona studia il doppio colpo in casa Chelsea: la dirigenza catalana ha messo gli occhi su Kantè e Willian per rinforzare la rosa Il Barcellona non può lasciarsi sfuggire l’occasione: con il Real Madrid ‘indebolito’ dalla cessione di Cristiano Ronaldo, è ora di piazzare gli ultimi colpi di mercato per puntellare la rosa e aumentare il gap con gli storici rivali. La dirigenza catalana avrebbe individuato nelle ...