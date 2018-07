Cheers… Salute… Paese che vai | #birra e usanze che trovi

laragnatelanews

(Di martedì 31 luglio 2018) D’estate la voglia di birra aumenta. Nelle serate al mare ma anche nelle città che lasciano la rovente atmosfera della giornata per cedere il posto alla più mite temperatura serale, una buona birra in compagnia è sempre una rilassante usanza. La passione degli italiani per la birra infatti aumenta sempre di più, insieme alla voglia di conoscere storia e curiosità di questo prodotto. 31,8 litri questo il consumo medio pro capite registrato da AssoBirra nell’ultimo Annual Report, un record assoluto ed in aumento rispetto allo scorso anno. Gli italiani bevono più birra, si sono appassionati a tutto il mondo che ruota intorno a questa bevanda; qualcuno ha persino trasformato questa passione in un mestiere. Insomma la birra è entrata nel cuore e nella quotidianità del bere degli italiani, dall’aperitivo al dopo cena: si sperimentano nuovi abbinamenti col cibo e si inventano nuove ...