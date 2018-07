“Che ha?” Sdraiata sulla lettiga dell’ambulanza | paura per la ‘eccessiva’ vip italiana

Massimo - bocciato 3 volte all’esame di avvocato - scrive al ministro : “Che senso ha?” : La lettera sfogo a Fanpage.it di un aspirante avvocato non ammesso per tre anni in fila agli orali dell'esame di Stato di Avvocatura: "Che prospettive può avere un giovane laureato in Giurisprudenza? Tanti anni di studio, di sacrifici anche economici, a cosa sono serviti? Sa indicare un’alternativa all’avvocatura?"Continua a leggere

CRISTIANO RONALDO - MONDIALI 2018/ Video - “sveglia” Iran e sfottò Marcelo : “Che ti hanno combinato in faccia?” : CRISTIANO RONALDO, MONDIALI 2018: curioso siparietto per la stella del Portogallo, con i tifosi dell'Iran che hanno fatto chiasso sotto l'hotel in cui alloggiano i lusitani(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 15:32:00 GMT)

“Che figo!”. Ricordate il figlio di Gianni Morandi? Oggi Pietro ha 20 anni e ha preso la strada del papà : ecco cosa fa. E sorprende : “Questo è Tredici Pietro, mica pizza e fichi”. Pietro Morandi, figlio di Gianni e della sua seconda moglie Anna Dan, rappa così nel suo nuovissimo brano Pizza e fichi, appena uscito su YouTube (qui un frame dal video). Prodotto da Mr. Monkey, il pezzo porta la firma di Tredici Pietro, questo lo pseudonimo scelto dal ventenne per la sua avventura musicale. Non male per essere il debutto ufficiale. La produzione è orecchiabile e il ragazzo ...

Belen Rodriguez infuriata a Balalaika / “Che apertura di bocca hai?” : il Mago Forrest scatena la showgirl : Belen Rodriguez infuriata a Balalaika per colpa della battuta hot di Mago Forrest: “Che apertura di bocca hai?” La showgirl presa "di mira" dai presenti...(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 15:10:00 GMT)

Gemitaiz contro Salvini : “Se muori facciamo festa”. Il ministro risponde : “Che problemi ha ‘sto fenomeno?” : “Salvini ti auguro il peggio. Se muori facciamo una festa”. È l’uscita di pessimo gusto del rapper Gemitaiz, artista che da sempre utilizza l’arma della provocazione ma che questa volta si è spinto oltre nella sua polemica contro Matteo Salvini, che da giorni chiama razzista dopo la scelta di non far approdare in un porto italiano la nave Aquarius con oltre 600 migranti a bordo. In una storia su Instagram, il 29enne ...

“Che regalo!”. Non solo il viaggio insieme - spunta pure il dono della regina a Meghan Markle : Alla tradizionale parata Trooping the Colour, per il compleanno della regina, Meghan Markle era in seconda fila sul balcone di Buckingham Palace. Un passo dietro la cognata Kate Middleton. In molti l’avranno notato, ma c’è una spiegazione: l’ordine secondo cui i membri della famiglia reale prendono posto è infatti regolato dal protocollo. La regina è sempre al centro e la disposizione degli altri è sempre in base alla ...