“Che ha?”. Sdraiata sulla lettiga dell’ambulanza : paura per la ‘eccessiva’ vip italiana : Momenti di paura per Elettra Lamborghini. La bella ereditiera con la passione per la musica che sta spopolando in tutto il mondo pochi minuti fa ha postato sulle sue Instagram Stories una foto con una flebo sul braccio e la scritta ”Lo stress mi ha inviato il conto”. La Lamborghini è stata trasportata in ambulanza, ma al momento non si conoscono le cause del malore, ma potrebbe essere stata vittima del caldo e dei numerosi ...

Paolo Del Debbio : "Mediaset? Mi hanno messo in panchina perché davo troppo spazio alla Lega" : Paolo Del Debbio si è tolto il sassolino dalla scarpa. E più che un sassolino sembra un macigno. Il conduttore toscano nella prossima stagione non tornerà alla guida di Quinta Colonna perché il programma non è previsto nei palinsesti della prossima stagione della (nuova) Rete 4. Mediaset parla di "nuovi progetti" con il giornalista, ma ufficialmente non c'è niente di previsto. Interpellato durante la convention Vivaio Liguria del ...

“Incivile!”. Anna - figlia della supercoppia vip : stavolta l’ha fatta grossa. Imbarazzo totale per i genitori e pioggia di critiChe sui social : incastrata dalla sua stessa stories su Instagram : Il problema non è lei che lo ha fatto, perché si sa che in molti, a quell’età, fanno la classica bravata. Il problema è che in Italia si sia smesso di insegnare educazione civica e la buona e sana educazione ai propri figli per quel che riguarda i beni comuni, come gli autobus, i parchi o le stazioni. Ecco quindi ora una pioggia di proteste che ha investito la giovane Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento. La 16enne, ...

Kesha : sta per uscire “Rainbow – The Film” - il documentario Che racconta il dietro le quinte dell’album : Lo ha diretto lei stessa The post Kesha: sta per uscire “Rainbow – The Film”, il documentario che racconta il dietro le quinte dell’album appeared first on News Mtv Italia.

ANSA scrive Che Innocent Oseghale ha confessato di aver fatto a pezzi il corpo di Pamela Mastropietro dopo Che era morta di overdose : ANSA ha scritto che Innocent Oseghale – il 29enne nigeriano arrestato dopo la morte a Macerata di Pamela Mastropietro e accusato di omicidio, vilipendio e distruzione di cadavere – ha confessato di aver «fatto a pezzi» il corpo di Mastropietro ma ha The post ANSA scrive che Innocent Oseghale ha confessato di aver fatto a pezzi il corpo di Pamela Mastropietro dopo che era morta di overdose appeared first on Il Post.

Temptation Island 5 - Michael De Giorgio e Gianpaolo Quarta rispondono alle critiChe dopo la quarta puntata : Ieri sera, lunedì 30 luglio 2018, è andata in onda la quarta puntata di Temptation Island, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia e in onda su Canale 5. Come ricordiamo, domani sera, mercoledì 1° agosto 2018, la quinta edizione del programma prodotto da Maria De Filippi giungerà al termine.dopo la messa in onda della puntata di ieri, Michael De Giorgio e Gianpaolo quarta, rispettivamente fidanzati con Lara Rosie Zorzetto e con ...

Freddie Highmore - Shaun di The Good Doctor/ "Mi piace la fiducia Che ha nel mondo" : Protagonista su Rai 1 nei panni di the Good Doctor, Freddie Highmore è Shaun Murphy, il giovane specializzando in chirurgia affetto da autismo. Geniale, straordinario e complesso, ecco...(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 16:49:00 GMT)

Innocent Oseghale ammette di aver fatto a pezzi Pamela Mastropietro. Ma sostiene Che la giovane è morta per overdose : Innocent Oseghale ha ammesso oggi di avere fatto a pezzi il corpo di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa e smembrata a Macerata il 30 gennaio scorso. Il 29enne nigeriano, accusato di omicidio, vilipendio e distruzione di cadavere, lo ha detto ai magistrati della Procura di Macerata, che lo hanno interrogato nuovamente nel carcere di Marino del Tronto. Secondo Oseghale, assistito dagli avvocati Simone Matraxia e Umberto Gramenzi, Pamela ...

Perché Starbucks non ha avuto successo in Australia : Secondo qualcuno è Perché non ha capito la "cultura del caffè" Australiana, un errore che dovrà cercare di non ripetere in Italia The post Perché Starbucks non ha avuto successo in Australia appeared first on Il Post.

Trump ha ragione sul Tap. Tabarelli spiega perché è strategico : Abbiamo una responsabilità strategica nell'energia e nella politica e il Tap è il punto su cui misurare questa capacità. Nei giorni scorsi è stato sostenuto da parte di autorevoli esponenti che parte ...

Ecco perché non mi ha convinto la visita di Conte a Trump : La sintonia tra Usa e Italia, o almeno la sintonia tra Trump e Conte, si basa sul fatto che entrambi sono "outsider" della politica " dice il presidente " ed entrambi rappresentano "il cambiamento " ...

“Si può già fare”. WhatsApp - la novità Che ha spiazzato tutti in queste ore : Una delle novità più attese da parte di tutti gli utenti, ormai numerosissimi, che ogni giorno ricorrono a WhatsApp per comunicare con amici e parenti, scambiarsi contenuti multimediali ed effettuare chiamate. L’ultima introduzione della popolare app di messaggistica è arrivata proprio in queste ore ed è nata sulla falsariga di quanto visto in passato con Skype: ecco infatti le videochiamate di gruppo. Per ora, però, saranno ...

Che fine hanno fatto Tullio Solenghi e Massimo Lopez dopo la morte di Anna MarChesini? : FUNWEEK.IT - Il 30 luglio 2016 ci ha lasciati Anna Marchesini e con lei tutti quei personaggi strampalati che aveva portato al successo. In occasione dell'anniversario della sua scomparsa Massimo ...

Seconda novità di giornata per Whatsapp : arricchite le notifiChe - “segna come già letto” : giornata caldissima sotto ogni punto di vista per quanto riguarda Whatsapp. Al dì là del clima rovente dal punto di vista delle temperature in Italia, infatti, fa registrata una Seconda novità estremamente interessante per tutti coloro che sono soliti utilizzare questa famosissima app di messaggistica, dopo quella riguardante le videochiamate che abbiamo trattato in mattinata sulle nostre pagine. Vediamo dunque quali informazioni extra sono ...