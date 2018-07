Che disavventura per Mia Khalifa! Un disco da hockey la colpisce al seno | la pornostar

sportfair

(Di martedì 31 luglio 2018) Bruttaper Mia Khalifa: la porno star dovrà operarsi aldopo essere stata colpita, durante una partita, da unDue mesi fa durante una partita diMia Khalifa era stata colpita al(rifatto) da un. Nel bel mezzo di una partita dei playoff dei Capitan, a cui la popolarestava presenziando, unha centrato la provocante donna che aveva raccontato l’episodio così: “ho afferrato il mio petto e non volevo lasciarlo perché se lo avessi fatti sentivo che il sangue sarebbe stato ovunque”. “Ero seduta dietro il vetro durante la partita, – ha confermato pochi giorni fa poi Mia Khalifa – mi ha preso così alla sprovvista, non avevo idea che sarebbe arrivato contro di me. Il miosinistro si è sgonfiato e ora dovrò operarmi per sistemarlo”. Una bruttaper la porno diva, che ...