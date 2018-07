Cervo | sul Sagrato dei Corallini va in scena ' La leggenda di Moby Dick'

Jamil insulta Lazza : 'Porto Cervo fa ca***e - anche se ti spinge Salmo' - VIDEO - : Il Rap game torna ad infiammarsi dopo un'inusuale serie di giornate tranquille: protagonisti diretti e indiretti dell'ultimo social dissing sono Jamil , Lazza e, suo malgrado, Salmo , nomi di primo ...

Jamil insulta Lazza : 'Porto Cervo fa ca***e - anche se ti spinge Salmo' (VIDEO) : Il rap game torna ad infiammarsi dopo un'inusuale serie di giornate tranquille: protagonisti diretti e indiretti dell'ultimo social dissing sono Jamil, Lazza e, suo malgrado, Salmo, nomi di primo piano della scena rap italiana. Tutto è iniziato nella tarda notte di ieri, quando su YouTube sono iniziati a comparire diversi video con titoli molto simili tra loro, o addirittura identici, come ad esempio 'Jamil fa il bullo contro Lazza' o 'Jamil ...

Incidenti : auto investe Cervo sulla A24 - autista in prognosi riservata : Incidente sull’autostrada A24 nelle vicinanze dello svincolo direzionale di Torano, in direzione Roma, provocato da un cervo: coinvolta una autovettura Audi A6 a bordo della quale erano presenti tre passeggeri, un uomo, ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale San Salvatore, la moglie ed il figlio che non risultano feriti. Le indagini ed i rilievi del sinistro hanno consentito di accertare che l’autovettura A6, ...

Cervo attraversa carreggiata e provoca incindente sulla A24 : L'Aquila - Era appena passata la mezzanotte, quando sull'autostrada A 24, in prossimità dello svincolo di Torano, in direzione di marcia verso Roma, si è verificato un incidente che ha visto coinvolte quattro autovetture. La causa della collisione sarebbe stata la presenza di un grosso Cervo all'interno della carreggiata autostradale. Un’auto in particolare, ha investito l’animale andando poi fuori strada oltre il ...