“C’è un cadavere!” Choc nel bosco | Massimo trovato così

(Di martedì 31 luglio 2018) Mauro Ceccherini 60 anni, era uscito ieri nei boschi dei dintorni di Laterina. La sera, però, non aveva fatto rientro a casa e i familiari si sono allarmati. Le mancate risposte al cellulare, poi, hanno fatto scattare l’allarme ed è partita la ricerca che, soltanto all’alba di oggi, si è conclusa con il ritrovamento dell’uomo. Ceccherini, che era uscito per una battuta di caccia selettiva al cinghiale, giaceva a pochi metri dalla sua preda, evidentemente uccisa poco prima dell’incidente.La tesi dell’incidente, infatti, è quella più accreditata dalle autorità, almeno per ora. Secondo la ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe sparato al cinghiale e ricaricato subito l’arma per, poi, discendere o scivolare nel dirupo dove giaceva l’animale colpito. Il colpo, accidentale, sarebbe partito proprio in quei frangenti e avrebbe ferito a morte il cacciatore. L’autopsia, in ogni caso, farà piena ...