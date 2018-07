Cavalla si accascia nella stalla | i vigili del fuoco la salvano

meteoweb.eu

(Di martedì 31 luglio 2018) Complesso intervento deidelper salvare, stamani, a Montopoli Valdarno (Pisa) unadi 15 anni che da ieri sera si èta a terrasenza avere più le forze per rialzarsi. L’animale, di nome Bianca, un esemplare anziano, è stato soccorso dai pompieri che hanno tentato di portarlo all’esterno e metterlo in piedi con il supporto di un veterinario. L’operazione è stata difficoltosa a causa della piccola porta d’ingresso della. Una volta fuori l’animale è stato messo in piedi con una speciale imbracatura giunta daideldi Lucca e quindi sottoposta alle cure del veterinario. La, hanno fatto sapere i pompieri, “ora sembra in buone condizioni di salute: per effettuare l’operazione eèstata necessaria una particolare gru inviata dalla centrale di Pisa”. L'articolosi...