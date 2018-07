Catanzaro | 2 anni a ex sindaco di Briatico per corruzione elettorale Fu eletto

ilfattoquotidiano

: La sentenza al termine del processo con rito abbreviato scaturito dall'operazione della Dda di Catanzaro contro la… - ilVizzarro : La sentenza al termine del processo con rito abbreviato scaturito dall'operazione della Dda di Catanzaro contro la… - g_catanzaro : RT @ValeSantaSubito: Mi stavo chiedendo come abbia fatto il padre della bimba di 11 anni a trovarla in macchina con il prete pedofilo e non… - g_catanzaro : RT @VujaBoskov: persone che mi chiede di parlare solo di calcio perchè non sa cosa rispondere è come uomo di tanti anni fa che diceva che m… -

(Di martedì 31 luglio 2018) Il processo “Costa Pulita” contro la cosca Mancuso si è concluso con 29 condanne e una sola assoluzione. La sentenza è stata emessa oggi dal gup diche, tra gli altri, ha condannato a duedi carcere anche l’exdiAndrea Niglia accusato diaggravata dalle modalità mafiose.presidente della Provincia di Vibo il 28 settembre 2014, con l’appoggio dei renziani del Pd, esponenti di Ncd, Forza Italia e Fratelli d’Italia, il nome di Andrea Niglia era finito nell’inchiesta a causa di un’intercettazione dove si faceva riferimento a una promessa di posti di lavoro in cambio di voti per le elezioni comunali dinel 2010. All’epoca, infatti, Niglia era candidato ae, stando alle indagini, per ottenere un vantaggioavrebbe offerto o promesso a Vincenzo Francesco Accorinti, fratello del capo cosca Nino Accorinti, ...