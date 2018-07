Catalano LEGA | lavori mensa Santa Beatrice | depositata mozione

romadailynews

(Di martedì 31 luglio 2018) “Apprendiamo in queste ore dell’ennesimo rinvio per la ristrutturazione dellanella scuola, facente parte dell’Istituto comprensivo Oratorio Damasiano nel quartiere Colle del Sole, da quanto si percepisce i bambini dovranno attendere altri due mesi dopo l’apertura dell’anno scolastico per poter nuovamente usufruire della. Pertanto se tutto andrà per il meglio e nella più ottimistica delle ipotesi solo a novembre- dicembre gli alunni potranno tornare a mangiare in quello spazio, abbandonando definitivamente la palestra che ad oggi, in questa completa emergenza funge da refettorio. Rimaniamo basiti da questo continuo rinvio da parte dell’amministrazione municipale e dal “Totò” Torelli, soprattutto perché i genitori sono circa due anni che comunque continuano a pagare i bollettini dellascolastica senza poter ovviamente usufruire di un servizio degno”. Così ...