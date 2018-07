Castel Romano | Arrestati 2 minorenni | avevano picchiato e rapinato 16enne - Romait

Roma : Blitz forze dell’ordine in campo nomadi Castel Romano : Roma – Dopo lo sgombero del camping River e l’operazione contro il fenomeno dei roghi tossici di via di Salone e’ arrivata un’operazione congiunta tra Polizia di Stato e Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, per identificare e controllare le persone effettivamente residenti nel campo nomadi di Castel Romano. Le attivita’, che vedono impiegato il reparto cinofili della Polizia di Stato, hanno anche lo scopo ...

Castel Romano - sassi contro le auto per rapinare i conducenti. La Stradale : non fermatevi : Indagini serrate da parte della Polizia Stradale di Aprilia sulla serie di danneggiamenti avvenuta nella notte sulla Pontina in direzione di Roma all'altezza di Castel Romano: almeno 6 automobili sono ...

Luca Barbarossa apre la sua valigia a Castel Romano : Luca Barbarossa apre la sua valigia a Castel Romano: racchetta da tennis, taccuino e Memorie di Adriano. Lo stile degli abiti? Casual ma con stile.Oggi al Centro McArthurGlen l’intervista con Antonella Piperno e il calore del pubblico.ù Roma – La valigia di Luca Barbarossa? E’ un po’ la sua casa viaggiante. Domani riparte la tournée Roma è de tutti, prima tappa Giffoni Film Festival, e allora sono pronti abiti comodi, attrezzature ...

La valigia di…Luca Barbarossa : Sabato 21 luglio a Castel Romano Designer Outlet : Roma – La valigia di un artista è un po’ la sua casa. Scoprirne il contenuto significa in qualche modo accompagnarlo in viaggio e comprenderne gusti, abitudini e forse anche qualche aspetto della sua anima. Riprende il 21 luglio a Castel Romano Designer Outlet, dopo il successo dello scorso autunno, l’appuntamento con La valigia di…che stavolta vede protagonista il cantautore Romano Luca Barbarossa. Dal brillante esordio di Roma ...

Roma - 40 auto rubate e bruciate al campo rom di Castel Romano : Sono ormai all'ordine del giorno gli incendi al campo rom di Castel Romano, sulla via Pontina tra Pomezia e Roma. Tutti i giorni, anche per più volte al giorno, i vigili del fuoco di Pomezia, sono ...