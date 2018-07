Cassazione | per i contributi vale il contratto collettivo nazionale

Permessi 104 : dalla Cassazione sì alla maturazione delle ferie : I periodi di assenza dal lavoro – usufruite tramite Permessi 104 – per assistere un familiare portatore di handicap concorrono alla maturazione delle ferie. Ad affermarlo la Cassazione con sentenza n. 14468 pubblicata il 6 giugno scorso. Secondo la Suprema Corte negare l’incidenza dei Permessi sui giorni di ferie andrebbe contro le esigenze di protezione e di tutela dei familiari cui i Permessi stessi sono finalizzati. Non solo, ...

Daniela Poggiali - Cassazione annulla l’assoluzione : disposto l’appello bis per l’infermiera accusata di omicidio : E’ stata annullata l’assoluzione di Daniela Poggiali, l’ex infermiera di Lugo accusata di omicidio volontario per la morte di una sua paziente. A deciderlo è stata la prima sezione penale della Cassazione, presieduta da Antonella Mazzei, che ha accolto il ricorso del procuratore generale di Bologna Mariella De Masellis e delle parti civili disponendo un appello bis. Secondo l’accusa, l’infermiera ha causato la morte di Rosa ...

Stupro - in realtà la sentenza della Cassazione potrebbe essere un passo importante per noi donne : Sulla sentenza della Corte di Cassazione (n. 32462/18) che ha escluso le aggravanti nella condanna di due uomini che avevano stuprato una donna che era sotto l’effetto dell’alcol, abbiamo fatto molto rumore per nulla? Forse dovremmo fermarci a riflettere. Siamo ferite, offese dalla violenza machista, dagli stupri e da quella guerra contro le donne e i loro corpi che sembra non avere mai fine. Siamo state deluse dalla giustizia negata, ci siamo ...

Perché la sentenza della Cassazione che non riconosce l'aggravante dell'alcol in uno stupro non è un "passo indietro di decenni" : Si dice che le sentenze non si discutono, si rispettano. Ma se si discutono, capita che non vengano lette. E' proprio il caso della sentenza 32462/18 della III Sezione penale della Cassazione sul caso di stupro da parte di due 50enni ai danni di una giovane donna in stato di ubriachezza. La decisione, depositata ieri, di non riconoscere l'aggravante per l'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti, rinviando la condanna degli stupratori in Appello ...

Stupro - per la Cassazione se hai bevuto prima lui è meno colpevole. Ecco un altro modo di dire ‘te la sei cercata’ : Secondo la Cassazione se subisco uno Stupro dopo aver bevuto alcol di mia volontà, l'aggressore è meno colpevole, perché non è stato lui a farmi bere ma sono stata io a compromettere le mie condizioni psicofisiche. Sono stata io, insomma, a compromettere la mia capacità di reagire a una aggressione sessuale. Non vi sembra un altro modo di dire: te la sei cercata?Continua a leggere

Perché per la Cassazione se la vittima è ubriaca lo stupro di gruppo non ha aggravante : Non può essere contestata l'aggravante di "aver commesso il fatto con l'uso di sostanze alcoliche" a chi viene condannato per violenza sessuale di gruppo, nel caso in cui la vittima del reato abbia consumato consapevolmente alcool in eccesso. Lo si evince da una sentenza con cui la terza sezione penale della Cassazione, pur confermando la responsabilità di due imputati condannati a 3 anni di reclusione dalla ...

Cassazione : “La vittima è ubriaca per aver assunto alcol? Lo stupro è senza aggravante” : Se assume volontariamente alcol la pena per il violentatore non può essere inasprita. A dirlo è la Corte di Cassazione, in merito alla condanna di due uomini che si trovavano a cena con una donna prima della violenza: la donna aveva bevuto tanto da "non riuscire ad autodeterminarsi".Continua a leggere

Strage di Erba : la Cassazione rifiuta l’incidente probatorio Nessuna revisione del processo per Olindo Romano e Rosa Bazzi - condannati all'ergastolo : Strage di Erba ultime notizie – Arriva il no secco dalla Cassazione per incidente probatorio e revisione del processo. Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all’ergastolo in via definitiva, dovranno rimanere dietro le sbarre. I legali della coppia hanno presentato ricorso contro il rifiuto precedente dei giudici di Brescia, avvenuto lo scorso gennaio. Olindo Romano e Rosa Bazzi rimangono per la legge italiana gli unici responsabili ...

Per la Cassazione dire "andate via" agli extracomunitari è razzismo : La frase "che venite a fare qua... dove andare via", rivolta a cittadini extracomunitari, può assumere i caratteri dell'odio razziale. A stabilirlo è la quinta sezione penale della Cassazione: per i...

Cassazione : legittimo referendum per Verbano da Piemonte a Lombardia - : La Corte ha dato il via libera alla consultazione, promossa lo scorso anno con una raccolta firme, per votare il passaggio di Regione della provincia del Vco , Verbano Cusio Ossola, . Il passaggio ...