Cartone al posto del gesso a Reggio Calabria | i medici | Come un ospedale da campo

OSPEDALE REGGIO CALABRIA : Cartone AL POSTO DEI GESSI/ Ultime notizie : un medico nega - "non è vero niente" : REGGIO CALABRIA, niente GESSI in OSPEDALE: CARTONE per steccare le fratture. Ultime notizie: colpa dei tagli o della scarsa professionalità degli infermieri?(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 12:22:00 GMT)