Carta plastificata | dove si butta

ideegreen

(Di martedì 31 luglio 2018) Lanon è per forza quella di credito o di identità, per chi è già riuscito ad ottenere la CIE,di identità elettronica, appunto. La nostra attenzione cade sullain questo articolo perché ci sono molti casi in cui gettiamo questo materiale come se fosseandando a compromettere interi cumuli di rifiuticei. (altro…)siIdee Green.