Caro Saviano | io non sto zitto ma non voglio gridare come gli altri

(Di martedì 31 luglio 2018)Roberto, siamo in piedi, in tantissimi. Uomini pubblici e non, ciascuno con il proprio peso, a bilanciare quest’Italia che rischia di ribaltarsi, naufraga di timonieri coscienziosi. Un Paese che è un migrante in balìa, sospinto da correnti inesorabili verso nuovi mondi ma schiavo di nostalgie vecchie. Ti do il “Tu” di chi condivide qualcosa: in questo caso il tuo appello, un invito ad alzarsi in cui speravo. Chi ha più voce ha il dovere ad averne per gli. Credo in quelle parole perché ancor di più credo nelle coscienze. Prima, molto molto prima che per la tua lettera, abbiamo tutti il dovere di non guardare muti ciò che sta accadendo, spettatori paganti del nostro Paese. Dobbiamo denunciare e agire perché è giusto. Perché non si lasciano gli uomini annaspare a largo, perché abbiamo già visto in che direzione puntava quell’indice contro il diverso. Le uova, i piombini, i colpi ...