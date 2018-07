Caro ministro Fontana | in Italia sono 5 milioni i genitori single | si occupi anche di loro

FracCaro “No a referendum per l’uscita dall’euro”/ Il ministro smentisce l’ipotesi di una Italexit : Fraccaro "No a referendum per l’uscita dall’euro". Il ministro smentisce l’ipotesi di una Italexit, la nostra nazione non tornerà alla vecchia moneta, come spiegato oggi(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 16:35:00 GMT)

Austria - il ministro FracCaro contro il doppio passaporto : "Atto ostile" : Austria, il ministro Fraccaro contro il doppio passaporto: "Atto ostile" Austria, il ministro Fraccaro contro il doppio passaporto: "Atto ostile"

"Vitalizi - ora Casellati imiti FicoDl dignità? Impediremo meline" Parla FracCaro - il ministro chiave M5s : INTERVISTA/ Riccardo Fraccaro, ministro dei rapporti con il Parlamento e uomo chiave del M5s, spiega ad Affari i piani del governo su spese della politica, dl dignità, democrazia diretta

L'annuncio del ministro FracCaro : "Da settembre lavoreremo per ridurre di un terzo il numero dei parlamentari" : Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro annuncia che da settembre il governo si metterà al lavoro non solo per l'abolizione del Cnel ma anche per ridurre di un terzo il numero dei parlamentari. E sulla delibera che si discuterà domani alla Camera sul taglio dei vitalizi afferma: "Sarà una grande festa per i cittadini".

Ministro FracCaro : 'Obbligheremo Camere su leggi iniziativa popolare' : "Faremo una legge per cui le leggi di iniziativa popolare siano discusse per obbligo all'interno del Parlamento, affinché nessun potente di turno possa tenerle nel cassetto". Ad annunciarlo è il ...

Caro ministro Salvini - non banalizzi la difesa d'ufficio per chi chiede asilo : Caro ministro Salvini, lette le sue dichiarazioni sul Corriere della Sera in materia di richiedenti asilo e di lobby dei difensori d'ufficio , per spirito collaborativo, amor di precisione, ...

Famiglie arcobaleno - a cena coi papà Mirco e Davide : "Caro ministro Fontana - venga a vedere la normalità" : Mirco e Davide stanno insieme da 18 anni. Hanno due bimbi di tre anni, Emanuele e Matteo. "Quando ho conosciuto Davide, lui avrebbe voluto diventare papà. Ai tempi io non mi sentivo così pronto", racconta a ilfattoquotidiano.it Mirco. "Insieme abbiamo metabolizzato e accettato questo desiderio. Un desiderio che, almeno ai tempi non era così socialmente accettato". È così che hanno deciso di cominciare il percorso che ha ...

Ilaria Cucchi : "Caro Stefano - facciamo schifo al ministro dell'Interno - ma lo affronteremo" : "Caro Stefano. facciamo schifo al ministro dell'Interno. Ora chi ci offendeva in modo becero e greve è diventato deputato ma è rimasto segretario del sindacato di Polizia Sap. Si nascondono dietro immunità e ruoli ma sai cosa penso? Penso che dobbiamo portare rispetto per le Istituzioni che rappresentano. Li affronteremo a viso aperto Stefano. Parleremo con loro". Così Ilaria Cucchi in un lungo post su Facebook."Ora ...

'Caro ministro Fontana - oggi noi gay non siamo più invisibili' : Cinque anni fa Davide Tancredi, giovane veronese all'epoca diciasettenne, ci scrisse una lettera con queste parole: 'Io sono gay, ho 17 anni e questa lettera è la mia ultima alternativa al suicidio in ...

Gf - Barbara D'Urso risponde a Fontana : "Caro ministro - la famiglia è qualunque tipo di amore" : L'ultima puntata del Gf Nip è stata ricca di colpi di scena, di sorprese, ma è stata anche l'occasione per Barbara D'Urso di portare avanti 'una battaglia che combatto da anni, quella dei diritti ...

Grande Fratello - Barbara D'Urso risponde a Fontana : «Caro ministro - la famiglia è qualunque tipo di amore» – Video : GF15 - Veronica Satti e Valentina Barbara D'Urso non risparmia nessuno, nemmeno il neo-ministro della famiglia e della disabilità Lorenzo Fontana, in questi giorni agli onori delle cronache per le sue dichiarazioni sulle coppie omosessuali. Durante la finale del Grande Fratello 2018 la conduttrice ha lanciato una nemmeno troppo velata frecciata all'esponente leghista, che aveva sottolineato l'inesistenza delle famiglie gay per ...

“Caro ministro - noi esistiamo”. Le famiglie gay inondano di foto la pagina Fb di Fontana. Lui le cancella : Prima le nega, poi le cancella a colpi di click. Sono le famiglie arcobaleno viste dal neo ministro leghista Lorenzo Fontana che, a pochi giorni dal suo insediamento, mette in pratica il primo comandamento del suo ministero: "Le famiglie arcobaleno non esistono". Detto, fatto. Il ministro ha cancellato centinaia di fotografie e messaggi che i cittadini avevano postato sulla sua pagina Facebook. Immagini che ritraevano famiglie arcobaleno e ...