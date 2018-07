Canottaggio | Europei 2018 | le speranze di medaglia dell’Italia Gli azzurri voglio

Canottaggio - Mondiali Under 23 Poznan 2018 : l’Italia chiude seconda nel medagliere con un occhio agli Europei senior : Un weekend quasi perfetto quello dell’Italia che si chiude con il primato per numero di medaglie conquistate ai Mondiali Under 23 di Canottaggio, andati in scena a Poznan, in Polonia: un totale di 12 medaglie, di cui 3 d’oro, 3 d’argento e 6 di bronzo, che valgono agli azzurrini il secondo posto nel medagliere alle spalle degli USA. Vincono l’oro entrambi i quattro di coppia pesi leggeri ed il doppio pesi leggeri ...

Canottaggio - Mondiali Under 23 Poznan 2018 : l’Italia chiude seconda nel medagliere con un occhio agli Europei senior : Un weekend quasi perfetto quello dell’Italia che si chiude con il primato per numero di medaglie conquistate ai Mondiali Under 23 di Canottaggio, andati in scena a Poznan, in Polonia: un totale di 12 medaglie, di cui 3 d’oro, 3 d’argento e 6 di bronzo, che valgono agli azzurrini il secondo posto nel medagliere alle spalle degli USA. Vincono l’oro entrambi i quattro di coppia pesi leggeri ed il doppio pesi leggeri ...

Canottaggio - Europei 2018 : tutti gli equipaggi dell’Italia e la composizione delle imbarcazioni : L’Italia vuole essere grande protagonista agli Europei 2018 di Canottaggio che si disputeranno a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto. La nostra Nazionale manderà in acqua ben 16 equipaggi con l’obiettivo di conquistare diverse medaglie e di confermare gli ottimi risultati ottenuti ai Mondiali dello scorso anno. Il DT Francesco Cattaneo ha definito la composizione delle varie imbarcazioni (11 seniores, 5 pesi leggeri) durante ...

Canottaggio - Europei 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Diversi equipaggi da medaglia : L’Italia è pronta confermarsi ai vertici agli Europei di Canottaggio che prenderanno il via giovedì 2 agosto a Glasgow (Gran Bretagna). Saranno 16 gli equipaggi azzurri in gara che andranno a caccia del titolo continentale. Una formazione ricca di talenti, che potrà davvero fare incetta di medaglia. Andiamo quindi ad analizzare nel dettaglio i convocati dell’Italia. Uomini Senior Singolo-Emanuele Fiume: dopo aver fatto esperienza con il ...

Canottaggio – Europei di Glasgow - ufficializzate le formazioni dei 16 equipaggi azzurri : Al Campionato Europeo Assoluto le 16 formazioni azzurre, ecco chi prenderà parte all’importante evento di Glasgow Parte oggi, alla volta di Glasgow (Scozia), la delegazione azzurra che dal 2 al 5 agosto prenderà parte al Campionato Europeo Assoluto (senior e pesi leggeri). Il Canottaggio è una delle discipline sportive in programma nell’Europeo multisport che si svolgerà fino al 12 agosto tra Glasgow e Berlino e sarà trasmesso ...

Canottaggio - Europei 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Da giovedì 2 a domenica 5 agosto si svolgeranno a Glasgow (Gran Bretagna) gli Europei di Canottaggio. La competizione farà parte dei nuovi European Championships, rassegna multispostiva che assegnerà i titoli continentali in diversi sport. Sulle acque britanniche i migliori equipaggi del vecchio continente andranno alla caccia dell’oro e l’Italia punterà ad essere grande protagonista. Gli Europei di Canottaggio saranno trasmessi in ...

Canottaggio - Europei 2018 : i convocati dell’Italia. Torna Matteo Lodo. Almeno 3 punte da medaglia : Sono 47 i convocati dell’Italia per gli Europei di Canottaggio che si svolgeranno a Glasgow (Scozia) dal 2 al 5 agosto all’interno della rassegna multisport degli European Championships (clicca qui per il programma completo). Confermatissimi i tre equipaggi che, in questa stagione, hanno dato spettacolo in Coppa del Mondo a Linz. Dopo anni di anonimato, l’Italia ha ritrovato ai massimi livelli una barca storica e di grande ...

Canottaggio - Europei 2018 : i convocati dell’Italia per Glasgow : Tutto pronto per gli Europei multidisciplinari di Glasgow: presente anche la rassegna continentale per quanto riguarda il Canottaggio, che andrà in scena dal 2 al 5 agosto. La Direzione Tecnica italiana ha diramato la selezione azzurra per l’appuntamento che assegnerà le medaglie per il Vecchio Continente: una delegazione di 48 atleti (37 senior e 11 Pesi leggeri) tra uomini e donne. Questi i convocati: SENIOR: Ilaria Broggini, Veronica ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Lucerna 2018 : i verdetti dell’ultimo test prima di Europei e Mondiali : Cala il sipario sulla Coppa del Mondo di Canottaggio: a livello senior, in questa stagione, restano da disputarsi Europei e Mondiali. L’Italia ha quasi completamente ignorato il circuito maggiore, saltando sia la tappa di Duisburg che quella di Lucerna, scendendo in acqua, in pratica, soltanto a Linz, che il prossimo anno ospiterà i Mondiali senior. La Germania, che ha preso parte a tutte e tre le tappe, ha vinto la classifica per nazioni, ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Lucerna 2018 : l’Italia non va in Svizzera e si concentra sugli Europei : L’Italia salterà anche la terza ed ultima tappa della Coppa del Mondo di Canottaggio: dopo Duisburg, anche a Lucerna non ci saranno equipaggi azzurri al via. Una scelta tecnica per concentrarsi sugli Europei in programma a Glasgow tra il 2 ed il 5 agosto. Eppure in Svizzera non mancheranno nomi importanti, in quanto molte nazionali useranno l’appuntamento quale selezione per Mondiali senior o under 23, dunque ci sarà comunque da ...

Canottaggio - Europei 2018 : il calendario completo. Date - programma - orari e tv : Tra i tanti sport che saranno in programma nella manifestazione europea multisport di Glasgow, c’è il Canottaggio: in Scozia dal 2 al 5 agosto saranno in palio i titoli continentali sia nelle specialità olimpiche che in quelle non olimpiche. Previste trasmissioni anche sulle reti Rai. Di seguito il programma completo della rassegna di Canottaggio. Giovedì 2 agosto 10.30-15.00 Batterie 17.00-17.30 Ripescaggi Venerdì 3 agosto 10.30-13.00 ...

Canottaggio - Europei Junior Gravelines 2018 : il movimento azzurro si conferma ai vertici - tanti talenti pronti al salto di qualità : Gli Europei Junior di Canottaggio, che si sono svolti questo fine settimana a Gravelines (Francia), hanno confermato l’Italia come une delle potenze di questo sport, anche in ambito giovanile. Il bel paese ha conquistato otto medaglie (due ori, cinque argenti e un bronzo), chiudendo così al secondo posto nel medagliere, alle spalle della Repubblica Ceca (tre ori e un argento) e davanti alla Romania (un oro, cinque argenti e un bronzo). Un ...

Canottaggio - Europei junior Gravelines 2018 : otto medaglie per l’Italia - due senza maschile agli YOG : Ottimo bilancio per l’Italia agli Europei junior di Canottaggio: sono arrivate otto medaglie dai 13 equipaggi impegnati, che valgono agli azzurrini il secondo posto complessivo nel medagliere finale. Due ori, cinque argenti ed un bronzo per l’Italia, che qualifica anche il due senza maschile agli YOG di Buenos Aires (ai quali era già qualificato il due senza femminile). Dal comparto maschile arrivano cinque medaglie: oro per il ...

Canottaggio – Europei di Gravelines - dodici equipaggi azzurri superano la prima giornata di eliminatorie : Su tredici equipaggi in gara, ben dodici hanno staccato il pass per il turno successivo agli Europei di Gravelines Al termine della prima giornata di eliminatorie la Nazionale juniores, impegnata agli Europei di Gravelines (Francia), si presenta all’ultimo giorno di gare compatta e con 12 equipaggi (sui 13 iscritti) ancora in corsa: solo il due senza femminile con il terzo posto dei recuperi non accede alle semifinali. Già in finale, ...