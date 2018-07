Canone Rai | ultimo giorno per chiedere l' esenzione per gli over 75 | a chi tocca

Canone Rai - ultima chiamata : Ultimo giorno per richiedere l'esenzione del Canone Rai . Entro oggi tutti i contribuenti che hanno compiuto 75 anni e che sono in possesso dei requisiti necessari per godere dell'esonero del ...

Canone Rai - ultimi giorni per chiedere l'esenzione : ecco come fare : Esenzione dal Canone Rai: mancano soltanto una decina di giorni alla scadenza del 31 luglio, ultima data utile per i...

Canone Rai - meno 10 per l'esenzione : Canone Rai , conto alla rovescia. Sono rimasti ancora 10 giorni ai contribuenti che hanno compiuto 75 anni e che, in possesso dei requisiti per godere dell' esonero del pagamento , vogliono presentare ...

Tv : Cairo - ingiusto che Rai abbia Canone e pubblicità : Milano, 12 lug. (AdnKronos) – “Sarebbe giusto avere delle pari opportunità: la Rai ha risorse da canone per 1,8 miliardi, alle quali si aggiunge la pubblicità”. Lo afferma Urbano Cairo, in occasione della presentazione dei palinsesti di La7, evidenziando che “noi siamo riusciti a riportare un piccolo utile nel nostro bilancio, facendo sforzi immani e mantenendo tutti i dipendenti, investendo e facendo qualcosa di ...

Canone Rai - cartelle esattoriali e 730 : cosa c'è da pagare a luglio : Se giugno è stato un mese 'di fuoco' dal punto di vista fiscale, luglio non sarà certo da meno. Dal...

Canone Rai - 730 e cartelle : il fisco di luglio : Si parte il 16 luglio, con il versamento della 2° rata del saldo Iva 2017 , si prosegue il 23 con la presentazione del 730 precompilato e si conclude il 31, ultimo giorno utile per gli over 75 per ...

Canone Rai 2018 - entro il 30 giugno invio modulo esenzione : Se non possiedi alcun apparecchio televisivo, un modo per non pagare il Canone Rai esiste, ma c’è una precisa procedura da seguire. La scadenza ordinaria per l’esenzione semestrale del Canone RAI 2018 è fissata per il 30 giugno. Il modello per l’esenzione serve per motivare il mancato possesso del televisore e per chiedere l’esonero dal pagamento del Canone da parte degli eredi. La richiesta di esenzione va rinnovata tutti gli anni. La scadenza ...

Canone Rai - ultime ore per non pagare : Ultimi giorni per non pagare il Canone Rai se non si è in possesso di apparecchi televisivi. Scadrà il 2 luglio prossimo il termine per presentare la dichiarazione sostituiva di non detenzione ed ...

Canone Rai - fino al 30 giugno si può chiedere l’esenzione : chi ne ha diritto e come fare : fino al 30 giugno è possibile chiedere l'esenzione dal pagamento del Canone Rai: per farlo è necessario inviare il modello di autocertificazione attraverso applicazione online, pec o raccomandata. Ecco chi ha diritto a chiedere l'esenzione che vale per il seconda semestre del 2018 e come fare per inviare la richiesta.Continua a leggere

Canone Rai - ore contate per la richiesta di esenzione : chi può farla e come : C’è tempo fino a sabato per "disdire" il Canone Rai e ottenere l’esenzione dal relativo versamento per il secondo semestre dell&rsquo...