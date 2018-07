Cannabis terapeutica | la ministra Grillo | Presto partnership pubblico-privata per

La Cannabis terapeutica come nuova frontiera dell'agricoltura? : ...all'industria farmaceutica - affermano il Presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il Delegato Confederale Bruno Rivarossa - potrebbe essere un grande passo avanti per l'economia agricola ...

LIBANO - Cannabis terapeutica. Verso la legalizzazione anche per rilanciare l'economia : La legalizzazione della Cannabis è stata proposta da un rapporto del gabinetto del consiglio internazionale McKinsey & Cie, incaricato dal LIBANO di preparare un piano di rilancio dell'economia del ...

Salute : aumenta per l’Italia l’import di Cannabis terapeutica dall’Olanda : Crescerà considerevolmente per l’Italia l’import di cannabis terapeutica dall’Olanda, il principale produttore europeo di questa sostanza. Il Ministro della Salute, Giulia Grillo, ha scritto al –Ministro della Salute olandese, Hugo De Jonge, per chiedere l’invio di ulteriori 250 kg del prodotto, in aggiunta ai 450 kg già concordati sia per il 2018 che per il 2019. Oltre il 50% in più. Il quantitativo totale del medicinale importato dai ...

La Cannabis terapeutica non riduce il dolore cronico non oncologico : ... da adulti ci si ammala di più L'antico scontro tra la Via Lattea e la Salsiccia Come si raffredda la Terra Home - SCIENZA - Salute La cannabis terapeutica non riduce il dolore cronico non oncologico ...

Cannabis terapeutica : la Gran Bretagna verso la legalizzazione : Passo avanti in Gb verso la legalizzazione della Cannabis a scopo terapeutico: il Chief Medical Officer for England ha sottolineato l’esistenza di “evidenze conclusive” sui benefici di questa sostanza per alcune condizioni mediche. A riferire le parole di Sally Davies è il ‘Telegraph‘. L’Advisory Council for the Misuse of Drugs si pronuncerà sul tema nelle prossime settimane. A innescare l’esame della ...

Convegno "Cannabis terapeutica e preparazioni galeniche" a Spoleto. Troppa confusione sulla cannabis terapeutica. Pazienti a rischio : UMWEB, Spoleto. Prof. F. Patti: «Qualunque medico può prescrivere produzioni e formulazioni farmaceutiche galeniche, non hanno alcun tipo di controllo né per quanto riguarda le dosi, né la via di ...

'Divieto Cannabis terapeutica viola diritto a scienza e salute' : ... l'Associazione Luca Coscioni ha preparato un documento che inquadra lo studio critico della pianta medica nel quadro normativo internazionale del cosiddetto 'diritto alla scienza'. 'Il meccanismo di ...