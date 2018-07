Campania e Calabria non garantiscono i livelli essenziali di assistenza sanitaria Paese

Sanità - livelli italiani migliorano ma Campania e Calabria a fondo : Migliora, tra le regioni italiane, la capacità di garantire i livelli Essenziali di Assistenza (Lea): rispetto allo scorso anno passano da 5 a 2, ovvero Campania e Calabria, le regioni...

Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) : Campania e Calabria inadempienti - Veneto prima per offerta : “Centosessanta è il punteggio necessario per considerare una Regione “adempiente” nell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), cioè di quei servizi e prestazioni che devono essere garantiti in modo uniforme, sull’intero territorio nazionale, e elencati proprio per evitare che il federalismo sanitario porti a diritti per i cittadini diversi a seconda della Regione. Da questo punto di vista, Calabria e Campania sono le Regioni ...

"Mafia a Roma sempre più come in Campania - Calabria e Sicilia". Il rapporto della Dia : La criminalità organizzata a Roma è sempre più simile alle associazioni mafiose calabresi, siciliane e campane. I metodi utilizzati, infatti, non differiscono molto da quelli utilizzati da mafia, camorra e 'ndrangheta. Questo uno dei dati che emerge dall'ultimo rapporto semestrale della Direzione Investigativa Antimafia. Secondo il documento, in alcune aree della Capitale ci sono formazioni criminali che, "basate su stretti ...