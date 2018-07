Camion carico di carta a fuoco sulla A1 | traffico in tilt

Lavis - Camion perde il carico in rotatoria : lunghe code : Lavis . I vigili del fuoco di Lavis sono intervenuti stasera, attorno alle 18.15, per una perdita di carico da un rimorchio stradale sulla rotonda a nord di Lavis . Sul posto due equipaggi dei vigili di ...

Caratteristiche e componenti dei punti di carico per Camion : I punti di carico rappresentano la migliore scelta per poter ottimizzare i tempi, andando ad adattarsi perfettamente ai diversi ambiti ed alle attività

Camion sbatte contro il ponte di via Pacinotti e perde il carico - traffico in tilt : Tags: cronaca genova notizie liguria perdita di carico polizia locale sampierdarena s contro ponte ferrovia tir traffico in tilt via Pacinotti vigili del fuoco Precedente

Tragedia di Caluso - Camion ista dorme nel tir da 2 settimane : “Devo sorvegliare il carico” : Il tir è sottoposto a fermo amministrativo e il camionista , il 44enne lituano Genna Diy, non si può muovere. L’azienda gli ha ordinato di continuare a sorvegliare il carico e per questo da due settimane il mezzo è diventato la sua casa. Nel disastro ferroviario sono morte due persone e altre ventitré sono rimaste ferite.Continua a leggere

Varese - 2mila panetti di hashish al posto di elettrodomestici : fermato un Camion carico di droga : Ufficialmente trasportava elettrodomestici, in realtà il camion era carico di droga. Non freezer né lavatrici, ma oltre 2mila panetti di hashish per un peso complessivo di 240 chilogrammi di sostanza stupefacente. Il sequestro record di droga è avvenuto questa mattina a Venegono Superiore, nel Varesotto. Il rumeno che si trovava alla guida del mezzo pesante è stato arrestato. Sul “corriere” sono tuttora in corso una serie di accertamenti per ...