Camila Morrone | dopo DiCaprio | vuol conquistare il cinema

(Di martedì 31 luglio 2018) Continua a cento all’ora la scalata al successo di, la bella ventunenne argentina che ha conquistato Leonardoe che, quando è in versione bionda somiglia tanto a Brigitte Bardot. La coppia è appena stata avvistata a Saint Tropez, a bordo di uno yatch tra bagni di mare, di sole ed effusioni da innamorati. Il 3 agosto, però,sarà di scena in veste nuova, come attrice, con il suo primo film nelle sale: Never Goin’ Back di Augustine Frizzell, che la vede protagonista insieme a Maia Mitchell. Al centro della trama la storia di due studentesse, Angela e Jessie, che per potersi pagare una vacanza in Texas lavorano in un ristorante. Purtroppo le cose si complicano a causa di una vicenda di spaccio finita male, che le porta dietro le sbarre per un breve periodo. In molti sono curiosi di ammirare la modella alla sua prima vera prova d’attrice. Si ...