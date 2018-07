Caldo | una decina di anziani svenuti in casa nel Veneziano

Svezia : arriva la pioggia dopo il Caldo e la stazione di Uppsala si trasforma in una piscina [GALLERY] : 1/8 ...

Arrivano Caldo e afa : secondo le previsioni sarà una settimana record : Tanto sole e temporali quasi assenti: aumenterà la sensazione di afa a causa dell'elevata. Si toccheranno i 38/39 gradi su...

Previsioni Meteo - fine Luglio con una pericolosa ondata di super Caldo in Europa : fino a +39°C anche in Italia lunedì 30 [MAPPE] : 1/13 ...

Giappone - Caldo record : 65 morti in una settimana - : Il bilancio delle vittime causate dalle alte temperature sale a 80 da inizio luglio. Decine di migliaia i ricoveri in ospedale. Le autorità parlano di "disastro naturale"

Ondata di Caldo senza precedenti in Giappone : 65 morti in una settimana : Un’Ondata di caldo senza precedenti è in atto in Giappone: le alte temperature hanno provocato la morte di almeno 65 persone in una settimana, e 22.647 sono ricoverate in ospedale. Il bilancio aggiornato è stato diffuso dalle autorità: in totale, a luglio sono morte 80 persone e oltre 35mila sono state le persone ricoverate. Tra le vittime si conta un bimbo di 6 anni, deceduto durante una gita scolastica. L’agenzia meteorologica ...

Caldo e afa a Milano : la fontana di piazza Gae Aulenti si trasforma in una piscina : In queste giornate di afa e Caldo atroce, milanesi e turisti si riparano come possono: uno dei punti migliori dove bagnare i piedi e rinfrescarsi è la fontana di piazza Gae Aulenti a Milano, particolarmente amata dai bambini che si divertono e fanno il bagno come in una grande...

Previsioni Meteo - allarme Caldo per il weekend : da Venerdì 13 Luglio arriva una lingua di “fuoco” africano - fiammata termica fino a +40°C! : 1/10 ...

Ondata di Caldo record in Canada : 54 morti in una settimana : Ondata di caldo record in Canada: nel sud del Québec in 7 giorni hanno perso la vita per complicazioni legate alle alte temperature ben 54 persone, tra i 50 e gli 85 anni. Il dato è stato reso noto dal Ministero della Sanità, che ha precisato che nella provincia di Montréal è stato registrato il più alto numero di decessi (28). Dal 30 giugno in Québec la colonnina di mercurio raggiunge i 35°C, accompagnati da alta umidità e, dalle scorse ore, ...

Portano i cani a fare una passeggiata sotto il sole : gli animali muoiono di “troppo Caldo” : Portano i cani a fare una passeggiata sotto il sole: gli animali muoiono di “troppo caldo” L’ente che in Regno Unito promuove il benessere degli animali (l’RSPCA) è stato costretto a pubblicare un messaggio ufficiale dopo aver ricevuto centinaia di chiamate in cui si faceva riferimento ad “animali lasciati in ambienti caldi”.Continua a leggere L’ente […] L'articolo Portano i cani a fare una passeggiata sotto il sole: gli ...

Portano i cani a fare una passeggiata sotto il sole : gli animali muoiono di “troppo Caldo” : L'ente che in Regno Unito promuove il benessere degli animali (l’RSPCA) è stato costretto a pubblicare un messaggio ufficiale dopo aver ricevuto centinaia di chiamate in cui si faceva riferimento ad “animali lasciati in ambienti caldi”.Continua a leggere

Previsioni Meteo - Luglio inizia con una settimana di fuoco al Centro/Sud : super Caldo nei prossimi giorni [MAPPE] : Previsioni Meteo – Il mese di Luglio inizia con una settimana di fuoco al Centro/Sud: le temperature sono in sensibile aumento sulle Regioni meridionali, così finalmente l’Estate sta tornando sulla retta via. inizia così la prima ondata di caldo della stagione, che al Sud durerà tutta la settimana: attenzione a Giovedì 5 Luglio, il ...

Previsioni Meteo - attenzione all’Estate : arriverà di colpo nei primi giorni di Luglio con una grande ondata di Caldo africano : 1/27 ...

Genova - Caldo estivo con picchi di +28°C in città : la fontana di piazza De Ferrari diventa una piscina - ma domani arriva la pioggia : Complici il sole e le temperature estive, i giochi d’acqua della fontana di piazza De Ferrari a Genova sono diventate ‘una piscina’ per i bambini, quasi tutti stranieri, che hanno avuto il permesso dai genitori di rinfrescarsi sotto gli zampilli. La temperatura massima in Liguria si e’ registrata nello Spezzino a Ricco’ del golfo con 31 gradi, mentre a Genova e Savona il termometro ha registrato 27 gradi con punte ...

Milano : una giornata di sole e Caldo al Parco Sempione [GALLERY] : 1/16 Fabio Delfino/LaPresse ...