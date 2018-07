Caldo rovente per tutta la settimana | le temperature sfiorano i 40 gradi

Clima record - Giugno 2018 rovente : è stato il secondo più Caldo di sempre : Clima pazzo in questo 2018 , ma non mancano i record . Il mese di Giugno è stato il secondo più caldo mai registrato a livello globale: è stato superato di appena 0,06 gradi solo dal Giugno 2016. Anche in Europa si sono registrate temperature ben oltre la norma, dopo un maggio di caldo record che ha arroventato soprattutto la Scandinavia, mentre la parte mediterranea veniva flagellata da piogge e temporali più abbondanti della media. Lo ...

Previsioni Meteo Mondiali 2018 - super Caldo in Russia : +34°C per la partita più “rovente” del torneo : Per la settimana di conclusione dei gironi dei Mondiali di calcio 2018 si prevede un tempo prevalentemente asciutto in Russia, con un caldo intenso che persisterà in alcune delle partite ancora da disputare. Sono previsti 4 match per la giornata di oggi, 26 giugno, a Sochi, Mosca, San Pietroburgo e Rostov sul Don e per nessuno di questi è prevista pioggia. Le temperature saliranno fino a 34°C in vista dell’incontro tra Islanda e Croazia a Rostov ...