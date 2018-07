Caldo in Umbria | temperature in aumento | oggi attesi 38-39°C

Meteo - Caldo in Umbria : temperature anche oltre i 30 gradi : In Umbria è arrivata l’estate, almeno sotto il profilo delle temperature riportate dal centro funzionale della Protezione civile. Nel pomeriggio di oggi si sono registrati valori anche superiori ai 30 gradi, come a Orvieto (30,8), Foligno e Petrignano (30,1). Colonnina di mercurio tra 7 e 29 gradi praticamente ovunque fatte salve le zone montane. A Perugia la massima è stata di 28,5, a Terni 28,6. temperature analoghe a quelle delle altre ...