Calciomercato | Mourinho vuole Yerry Mina | pronti 40 milioni

Calciomercato : Mourinho scatenato - vuole Maguire - Perisic e Alderweireld : Josè Mourinho, che nei giorni scorsi si è lamentato di avere fra le mani una squadra “non in grado di competere” con gli avversari, in Europa come in Inghilterra, ribadisce il proprio interesse per Harry Maguire, classe 1993, difensore centrale del Leicester, che si e’ messo in luce all’ultimo Mondiale con la maglia dell’Inghilterra quarta classifica. Ma non solo: all’allenatore portoghese interessano ...

Calciomercato Manchester United - Mourinho : 'Così la squadra non è da titolo - servono rinforzi' : In Inghilterra è certamente il Liverpool la regina del mercato, con gli arrivi di Alisson, Keita, Fabinho e Shaqiri. Il Manchester City ha risposto con Mahrez, mentre Jorginho è stato il primo ...

Calciomercato : Mourinho scatenato - vuole Kroos del Real : Alcuni big del Real Madrid continuano a far gola al Manchester United. Uno dei ‘galacticos’, Gareth Bale, vecchio pallino di Jose’ Mourinho, un anno venne accostato al club inglese: l’operazione sembrava sul punto di concludersi, poi pero’ salto’ tutto perche’ lo stesso ‘Special one’ chioso’ con un secco “non posso comprarti, perche’ non parli”, diretto al ...

Calciomercato : Mourinho scatenato - mega offerta per Perisic [CIFRE e DETTAGLI] : Il mercato del Manchester è ad una svolta: Mourinho avrebbe già virato su obiettivi ben precisi, in particolare i due attaccanti croati Ivan Perisic e Ante Rebic. Secondo il Sun, Mourinho sarebbe pronto ad investire circa 104 milioni di euro per strappare i due protagonisti al Mondiale rispettivamente a Inter ed Eintracht Francoforte. Su Rebic da segnalare però l’interesse anche dell’Arsenal. Manchester United, infine, che ha ...

Calciomercato - Mourinho : 'L'arrivo di CR7 rilancia la Serie A. Inter e altre non siano passive' : ... la Serie A ora è diventato uno dei campionati migliori del mondo. Nel calcio tutto può cambiare, se cambia la prospettiva di società come Inter, Napoli, Roma e Milan se non accettano in modo passivo ...

Calciomercato - voci dall'estero : 'Mourinho vuole Perisic : l'Inter pensa a Di Maria' : ROMA - Ivan Perisic torna con decisione nel mirino di Josè Mourinho : secondo 'The Sun' il Manchester United , dopo l'assalto fallito la scorsa estate, avrebbe deciso di puntare nuovamente sul 29enne ...

Calciomercato - stampa estera : 'Mourinho vuole Perisic : l'Inter pensa a Di Maria' : TORINO - Ivan Perisic torna con decisione nel mirino di Josè Mourinho : secondo 'The Sun' il Manchester United , dopo l'assalto fallito la scorsa estate, avrebbe deciso di puntare nuovamente sul ...

Calciomercato Real Madrid : Kroos rifiuta la corte di Mourinho : Il Manchester United insiste per l’acquisto di Tony Kroos, centrocampista del Real Madrid e della Germania. Secondo quanto pubblica il Mundo deportivo, però, il club di Old Trafford ha ricevuto un altro no secco dal giocatore, che preferisce restare in Spagna. Kroos, classe 1990, uno dei pochi a salvarsi dal naufragio tedesco ai Mondiali, ha un contratto che scadrà nel 2022, ossia fra quattro anni, e non intende cambiare maglia. ...

Calciomercato - Mourinho su Arnautovic : il West Ham chiede 60 milioni di sterline : Il Manchester United in pochi giorni ha già piazzato un doppio colpo sul mercato, assicurandosi le prestazioni di Diogo Dalot e Fred. I Red Devils però non si fermano qui e sarebbero già al lavoro ...

È di Mourinho il primo grande colpo del Calciomercato : 60 milioni per Fred : Il primo grande colpo del mercato estivo lo piazza il Manchester United. Mourinho ha convinto con circa 60 milioni di euro lo Shakhtar Donetsk a cedere il centrocampista Fred. Fred al Manchester...