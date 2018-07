Calciomercato Milan | Gattuso | ' Le voci pesano anche qui Io a rischio? Lavoro con

Calciomercato : maxi scambio Milan-Juve completato - Higuain e Caldara a Milano - Bonucci + soldi a Torino [CIFRE e DETTAGLI] : 1/4 Higuain (LaPresse/Reuters) ...

Calciomercato Milan - missione Champions League : ecco come cambia l’11 - gli ultimi tre colpi - due attaccanti ed un difensore [FOTO] : 1/3 LaPresse/Tano Pecoraro ...

Calciomercato Milan - missione Champions League : ecco come cambia l’11 - gli ultimi tre colpi [FOTO] : 1/3 LaPresse/Tano Pecoraro ...

Calciomercato Milan - gli agenti di Bernard a Milano : è testa a testa con il Chelsea : Calciomercato Milan – Sono ore decisive per il Calciomercato del Milan, in particolar modo caldissima la maxi operazione con la Juventus. Ma non è tutto, in questi minuti incontro a Casa Milan con gli agenti di Bernard, si sta provando a raggiungere un accordo con l’ex Shakhtar. I rossoneri si trovano nettamente in vantaggio per assicurarsi le prestazioni del calciatore ma non va sottovalutata la soluzione Chelsea. Il ...

Calciomercato Milan - idea Rodrigo Caio per la difesa : MilanO - Il Milan , impegnato il prossimo anno su tre fronti, dovrà avere in rosa cinque difensori centrali all'altezza. Considerando che Gomez è in uscita, così come il 23enne Simic , resterebbero a ...

Calciomercato Fiorentina - è fatta per Pjaca : sfuma la possibilità di un affare Juventus-Milan : 1/8 AFP/LaPresse ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : scatti di Milan e Roma e l’asse Torino-Milano - innesto per la Sampdoria : 1/6 Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse ...

Calciomercato Juventus : Bonucci-Caldara - salta tutto? Possibile beffa Chelsea per il Milan : La trattativa tra Juventus e Milan per Bonucci e Caldara continua a tenere banco ma potrebbero esserci delle novità importanti che farebbero cambiare gli scenari. La sensazione è quella di essere arrivati ormai all’epilogo o quasi della telenovela che sta facendo discutere i tifosi negli ultimi giorni: la chiave è rappresentata dal Chelsea che sembra aver spostato il proprio interesse da Daniele ...

Calciomercato Milan - arrivo a ‘parametro zero’ : assalto rossonero : Calciomercato Milan – Sono ore caldissime in casa Milan, in particolar modo a tenere banco è la super trattativa con la Juventus ma il club rossonero prova a concludere anche altre operazioni, mossa nelle ultime ore. Il Milan sembra aver messo gli occhi su un parametro zero di lusso. Si tratta del brasiliano Bernard, svincolatosi dallo Shakhtar Donetsk ed alla ricerca di un nuovo club che lo accolga. Talento cristallino, anche se un ...

Calciomercato - le trattative del giorno : gli affari Juve-Milan - l’idea del Parma e l’innesto della Samp : 1/7 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Calciomercato - il Milan alla caccia di un difensore - nel mirino Kjaer : Il buon Mondiale disputato da Simon Kjaer, capitano e difensore della Danimarca, non è passato inosservato per gli operatori di mercato. Il giocatore del Siviglia, anche per gli arrivi di Gnagnon e Sergi Gomez in Andalusia, ma soprattutto per l’avvento in panchina di Joaquin Caparros, può adesso decidere anche di cambiare maglia. Kjaer, che in Italia ha giocato con le maglie di Palermo e Roma, adesso viene accostato al Milan – ...

Calciomercato Milan - c'è Conte se si libera da Abramovich : MilanO - Elliott vuole Antonio Conte sulla panchina del Milan . Le manovre per capire se l'ex ct azzurro può liberarsi dal Chelsea in tempi brevi, ossia rinunciando ad adire le vie legali nei ...

Calciomercato - Bonucci-Caldara : Juve disposta allo scambio col Milan - ma con Higuain : Milan-Juventus: l'asse di mercato continua a essere bollente. Proseguono i contatti tra le due società per risolvere l'intrigo che coinvolge tre giocatori: sul piatto ci sono Leonardo Bonucci, Mattia ...

Calciomercato Milan – Doppio obiettivo a centrocampo : nel mirino Bakayoko e Semassèkou : Il Calciomercato del Milan entra nel vivo. Doppio obiettivo per il centrocampo: spuntano i nomi di Bakayoko del Chelsea e Sammassèkou del Salisburgo Mentre si cerca la miglior formula per far proseguire, e magari andare in porto definitivamente, le trattative legate a Bonucci e Higuain, il Milan non perde di vista il centrocampo. I rossoneri sono alla ricerca di un centrocampista che possa ricoprire il ruolo di mezz’ala, in grado di ...