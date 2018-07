Calciomercato Juventus | ceduto in prestito Del Fabro

Calciomercato Milan - finito l’incontro con la Juventus per Higuain : restano da limare alcuni dettagli : Non è ancora stata trovata l’intesa definitiva tra il Milan e la Juventus per Higuain, gli aggiornamenti dopo il summit andato in scena presso la sede rossonera Non si è concluso con la tanto attesa fumata bianca l’incontro tra Milan e Juventus per Gonzalo Higuain, Beppe Marotta ha lasciato da poco la sede rossonera insieme a Paratici con la promessa fatta a Leonardo di risentirsi nelle prossime ore. Le parti continuano a ...

Calciomercato Milan - incontro in corso con la Juventus per Higuain : si procede verso la fumata bianca : L’amministratore delegato Marotta è arrivato a Casa Milan per discutere con Leonardo dell’affare Higuain e dello scambio che coinvolge Bonucci e Caldara Sono ore caldissime per l’affare Higuain e, consequenzialmente, per lo scambio che coinvolge Bonucci e Caldara. Milan e Juventus infatti sono a colloquio presso la sede della società rossonera, un faccia a faccia a cui partecipa anche l’amministratore delegato ...

Calciomercato - Juventus e Milan tra Bonucci - Higuain e Caldara. Ma chi ci guadagna? : La domanda è semplice, quasi perfida. E la risposta più diplomatica possibile è: tutti e due, altrimenti l'operazione non si sarebbe fatta. Questo è il dogma del Calciomercato, anche perché la ...

Calciomercato Milan - intesa raggiunta con Higuain e Caldara : è fatta per il maxi scambio con la Juventus : Il club rossonero ha raggiunto l’intesa con l’agente di Higuain, oggi dunque la giornata decisiva per definire lo scambio con la Juve che coinvolge Bonucci e Caldara Il giorno della chiusura è arrivato, il Milan ha raggiunto l’accordo con Gonzalo Higuain. Dopo il lungo summit di questa notte tra Leonardo e l’agente del Pipita, nella giornata di oggi andranno in scena gli incontri definitivi anche con la Juventus per ...

Calciomercato Fiorentina - la Juventus apre al prestito per Pjaca : Sturaro nell'affare : Uno spiraglio dopo giorni di chiusure, l'operazione Pjaca alla Fiorentina potrebbe davvero sbloccarsi. La Juventus infatti ha aperto al prestito con diritto di riscatto messo sul tavolo dalla ...

Calciomercato Juventus - ecco perchè Milinkovic-Savic può essere l’ultimo grande tassello : Allegri pensa al 4-2-3-1 - così si può sacrificare Pjanic [FOTO e DETTAGLI] : 1/3 LaPresse/Alfredo Falcone ...

Calciomercato Fiorentina - è fatta per Pjaca : sfuma la possibilità di un affare Juventus-Milan : 1/8 AFP/LaPresse ...

Calciomercato Juventus - c’è il via libera di Allegri per Bonucci : svelato il retroscena sulla pace tra Leo e l’allenatore : Non ci sono ostacoli di natura comportamentale per l’arrivo di Bonucci alla Juventus, svelato il retroscena della pace tra il difensore e Allegri Non ci sono più ostacoli per l’arrivo di Bonucci alla Juventus, esclusi quelli relativi alla quadra economica che i bianconeri stanno cercando ormai da qualche giorno con il Milan. LaPresse/AFP Sono caduti infatti gli ultimi dubbi sul rapporto tra il capitano rossonero e Allegri, ...

Calciomercato Juventus - occhi su Trincao : Europei Under 19 da grande protagonista : Calciomercato Juventus – Nella giornata di oggi si è disputata la finale degli Europei Under 19, sconfitta per l’Italia contro il Portogallo ed un grande protagonista è stato l’attaccante Francisco Trincao. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ la Juventus nelle ultime ore si è dimostrata fortemente interessata al calciatore, Marotta e Paratici sarebbero pronti a presentare, già in settimana, una prima ...

Calciomercato Juventus : Bonucci-Caldara - salta tutto? Possibile beffa Chelsea per il Milan : La trattativa tra Juventus e Milan per Bonucci e Caldara continua a tenere banco ma potrebbero esserci delle novità importanti che farebbero cambiare gli scenari. La sensazione è quella di essere arrivati ormai all’epilogo o quasi della telenovela che sta facendo discutere i tifosi negli ultimi giorni: la chiave è rappresentata dal Chelsea che sembra aver spostato il proprio interesse da Daniele ...

Calciomercato - la Juventus aspetta Higuain : il suo futuro è legato a Bonucci e Caldara : Da domani i nazionali della Juve che sono stati impegnati al Mondiale torneranno a Torino per riprendere gli allenamenti. Fra questi ci sara' anche Gonzalo Higuain, atteso in Italia con suo fratello Nicolas che è anche il suo procuratore: con il ritorno a Torino del Pipita potrebbero subire delle accelerate anche le varie trattative di mercato che lo vedono coinvolto. Infatti la Juventus vorrebbe cedere il giocatore visto che il reparto ...